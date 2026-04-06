Vox Roquetas critica la situación que padecen los vecinos de Las 200 Viviendas

El concejal del Grupo Municipal de Vox Roquetas, José Manuel Puente, comentó en el pasado Pleno la situación que viven los vecinos del barrio de ... las 200 Viviendas.

«En las últimas semanas no han sido ni uno ni dos, han sido varios los vecinos que se han quejado a nuestro grupo municipal al respecto. Los testimonios van todos en la misma línea. Entre semana sí que acuden por allí las patrullas de Policía Local sin ir acompañado de la Guardia Civil, que es el argumento típico cuando no saben que decir (refiriéndose al equipo de Gobierno) para explicar por qué allí no va la Policía Local, dicen que no hay seguridad si no van acompañados por la Guardia Civil, pero luego demuestran que ese argumento es falso, enviando a la Policía sin Guardia Civil».

Asimismo, Puente añadió que «entre semana sí que van patrullas de Policía Local por allí, pero con los fines de semana resulta que no aparece por allí la Policía Local justo cuando más venta, mercaderes aparecen por allí y cuando más problemas aparecen alrededor del mercadillo ilegal de las 200 Viviendas».