Vox presenta una iniciativa para que Roquetas sea nombrada 'Ciudad por la Vida'

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentó para su debate y votación en el próximo Pleno una moción para ... que el municipio sea nombrado 'Ciudad por la Vida'. El concejal José Manuel Puente destacó que «el derecho a la vida es el pilar fundamental sobre el cual se sustentan la libertad y dignidad humanas, siendo un derecho inviolable y universalmente reconocido».

Desde la formación ultraconservadora recuerdan que una de las principales banderas del partido «es la defensa de la vida, desde su concepción hasta su final natural», considerando que sería «muy beneficioso para la ciudad» la adquisición de un compromiso claro e inequívoco con la vida a nivel municipal: que las madres reciban mejor atención e información sobre su embarazo, se fomente la maternidad a través de charlas en los centros cívicos de la ciudad y la firma de convenios de colaboración con fundaciones y asociaciones de la provincia que aboguen y luchen por la vida, señaló Puente.

Tristemente, a pesar de este reconocimiento en la legislación y los tratados internacionales, en España se contabilizan más de 100.000 abortos cada año, habiéndose convertido el aborto en un método anticonceptivo más. En el 37% de los abortos practicados, la mujer «ya había abortado previamente en alguna ocasión», afirmó Puente.

Y esto, «siendo ya gravísimo, tiene más implicaciones», subrayó el concejal. España es uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Esto trae como consecuencia que la población nacida en España descienda año tras año, concretamente 99.694 personas en 2.024, mientras que la extranjera no deja de aumentar.