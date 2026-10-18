Vox critica las carreras ilegales que se hacen en Cortijos de Marín

18/10/2026 Actualizado a las 17:01h.

El grupo municipal de Vox Roquetas expuso en sus redes sociales que escuchó las quejas de numerosos vecinos de Cortijos de Marín, por las carreras ... ilegales que se celebran de noche en su vía principal. Desde la formación política se instó al equipo de Gobierno a reforzar la vigilancia policial en la zona para evitar molestias a los vecinos y males mayores.

Igualmente, la formación política añadió que hay muchas protestas por la suciedad y escombros que se acumulan en algunos solares, junto a Camino de la Balsa de Romera. Desde el grupo municipal de Vox Roquetas de Mar piden al equipo de Gobierno que debe requerir a la propiedad para que proceda a su limpieza y dejar de ofrecer esta imagen de dejadez.

Asimismo, Vox Roquetas expone también una crítica por la situación de la Rambla San Antonio de Aguadulce, ya que «tras una fastuosa inauguración, debería venir el adecuado trabajo de mantenimiento. Sin embargo, en la Rambla de San Antonio los vecinos nos transmiten las quejas por el mal estado que ya empieza a presentar un mobiliario urbano recién instalado», argumentan desde la formación ultraconservadora.

Añadiendo, además, que algunas de estas incidencias llegan a ocasionar un evidente peligro de caída al vacío, como les indicaron los vecinos de la zona y que el equipo de Gobierno debe preocuparse más por la conservación y mantenimiento.