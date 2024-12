Voluntarios recogen 750 kilos de basuras de las plantas de Punta Entinas

IDEAL Almería Lunes, 16 de diciembre 2024, 12:29 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Los fines de semana también son para trabajar, sobre todo, si por una buena causa se debe. Este domingo, 15 de diciembre, se ha realizado una limpieza de la playa de los Percheles en Punta Entinas Sabinar, donde ha participado una treintena de voluntarios de diferentes colectivos y asociaciones de la provincia de Almería, que se han retirado 750 kilos de residuos.

Convocada bajo el lema de 'Nos sobran los motivos' se ha llevado a cabo la última de las limpiezas programadas a lo largo del año en distintas playas de la provincia con el afán de dar visibilidad a uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, «que no es capaz de realizar una gestión adecuada de nuestros residuos, y sensibilizar sobre la importancia del esfuerzo individual y colectivo para solucionar el problema», han valorado desde la organización.

En palabras de los representantes de Ocean Clean Project, los diferentes grupos locales de Ecologistas en Acción, El árbol de las piruletas, Promar y la Asociación Cultural Athenaa, que se ha sumado a la limpieza realizada en su municipio, «en estas actividades, lo más importante no es la cantidad, sino analizar el origen de los residuos y la forma en que llegan a las playas porque, de esa manera, podremos saber dónde poner el foco para evitar que terminen contaminando el medio, provocando la muerte de diferentes especies de animales, y siendo un potencial riesgo para nuestra salud».

Tras su larga experiencia, concluyen que hay una serie de residuos que se repiten en todas las playas y que podrían ser evitados fácilmente, porque «dependen del compromiso individual de cada uno para no dejarlos tirados, como plásticos de envases de un solo uso, botellas de agua, latas de refrescos y colillas».

«Hay otros que, aunque dependen del buen uso por parte de la ciudadanía, podrían evitarse si las depuradoras de los municipios funcionasen correctamente, como bastoncillos para los oídos y toallitas, que tardan muchos años en descomponerse sobre la arena y los fondos marinos», han apuntado.

También aparecen otro tipo de residuos ligados al sector económico de la zona. En las playas de toda la provincia se recogen muchos plásticos provenientes de la agricultura intensiva: restos de cubiertas de invernadero, plásticos de solarización, tutores para las plantas, así como algunos restos de tubos utilizados para el riego por goteo y trozos de cajas de plástico.

Finalmente, dependiendo de si es urbana o está en alguna zona más natural, hay residuos propios de cada playa. En las de Punta Entinas, al ser las únicas playas vírgenes, por su complicado acceso en coche, aparecen muchos restos de garrafas de gasoil de las narcolanchas que aprovechan la zona despoblada para desembarcar alijos de droga e inmigrantes.

«La pesca también genera gran cantidad de residuos, desde las nasas que quedan abandonadas y los temporales las sacan, hasta los residuos que dejan los pescadores deportivos de caña, que aunque la mayoría recogen sus basuras cuando se marchan, otros dejan todo tirado después de pasar toda la noche a la orilla de la playa pescando», exponen.

Entre las soluciones que proponen estos colectivos están «las limpiezas sistemáticas de las ramblas, para evitar que todos los residuos que se acumulan en ellas terminen en el mar, como ha pasado con las últimas lluvias; optimizar y dimensionar bien las depuradoras; iInstaurar el sistema de retorno de envases como en otros países, donde al ciudadano se le paga por cada envase que lleva a reciclar; y modificar el sistema de gestión de los residuos urbanos, donde a la empresa concesionaria se le pague por envase reciclado y no por envase producido como se hace ahora«.

La solución más efectiva, concluyen estos colectivos, «es trabajar en campañas de sensibilización y de educación ambiental dirigidas tanto a las administraciones, a las empresas y a la ciudadanía, a la que siempre se la termina culpando por no usar bien los contenedores de reciclaje, pero no es la culpable del sistema ineficaz que tenemos en el país». «Es un problema de todos, desde el que fabrica el envase hasta el usuario final, y hay que centrar los mensajes en el reducir, más que en el reciclar, ya que el mejor envase es el que no se produce. Para eso, se debe legislar y hacer cumplir las leyes en el tipo de envases y materiales con los que se fabrican y en acabar con la mentalidad del usar y tirar tan instalada en nuestra sociedad», sostienen.

Los colectivos participantes anuncian que, durante el 2025, seguirán realizando este tipo de campañas para intentar conseguir más implicación de la ciudadanía, como la incorporación de los nuevos jóvenes que han participado en esta y que, gracias a su ímpetu, han desenterrado de las dunas una rueda de camión que llevaba años allí tirada.