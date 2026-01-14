Visitas guiadas, exposiciones y conferencias por el 250 Aniversario de la ciudad de Roquetas

La Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas de Mar promueve entre los centros educativos, de mayores y sociales, la realización de charlas dirigidas a conocer los ... acontecimientos más destacados del siglo XVIII en el municipio.

Este año 2026 y los años venideros se convertirán en un derroche de actividades dirigidas a divulgar la historia de la localidad, especialmente la referente a la fundación de la misma. Asimismo, María José López Carmona, presidenta de la asociación, avanza que «el programa de actividades organizado para este año incluye, mesas informativas, visitas guiadas, exposiciones y recreaciones, entre otras, para intentar llegar al mayor número posible de personas».

Por parte de la asociación se informa que ya está abierto el plazo para solicitar las charlas o conferencias sobre el siglo XVIII de Roquetas de Mar tanto para los entro educativos, centros de mayores, centro de la mujer o centros sociales de cualquiera otra índole que muestre interés por la historia del municipio de Roquetas. Las charlas y conferencias impartidas hasta ahora resultaron ser un éxito en participación e interés, según remarca López Carmona.

Así, la asociación considera «que no podemos dejar de ofrecer esta actividad a los centros educativos ni al resto de entidades que puedan tener interés en la historia, aunque suponga un esfuerzo para nuestros voluntarios, porque la oportunidad que nos brinda la conmemoración tendrá un tiempo finito que hay que aprovechar», recordando que es una actividad gratuita para todo el que la solicite.

Centros como el IES Turaniana, IES Algazul o el CEPER Marre Nostrum ya vivieron estas experiencias, en ocasiones haciéndolas coincidir con Ferias del Libro, con el día del Libro o como apoyo a la parte curricular correspondiente.

«Tratar la historia de nuestro municipio dentro del currículum educativo es fundamental, especialmente porque hablamos de un entorno multicultural que necesita conocer del origen del lugar elegido como residencia», insistió María José López en la gran demanda que hay de información al respecto.

Además, la presidenta explica que «tanto visitantes del ámbito turístico como nuevos vecinos quieren conocer nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestros ritos y leyendas, y por supuesto, nuestra historia, eso es así, y debemos estar preparados para mostrársela desde todos los ámbitos posibles»

En palabras de la presidenta de la asociación, María José López Carmona, «los hechos que llevaron a su independencia se venían gestando de un tiempo atrás, pero el detonante fue un escrito presentado a la Ciudad de Almería el 18 de septiembre de 1776, donde los vecinos de Roquetas solicitaban separarse de Felix, y a partir de ahí se inicia un proceso para elegir a los responsables municipales que tomarían posesión de sus cargos para el año siguiente».