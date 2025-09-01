Las visitas para conocer enclaves de Roquetas registran una alta participación Las visitas guiadas convencionales continuarán tanto 'Tres Vigías del Tiempo' los días 4 y 18 de septiembre y 'Turaniana' los días 11 y 25 de septiembre

Bajo el lema 'Tierra, Sal e Historia', la programación de visitas guiada y teatralizadas organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar realizadas durante este pasado mes de agosto registraron un gran participación.

Se trata de visitas guiadas convencionales y teatralizadas con las que el área de Turismo y Playas pretende dar a conocer a turistas y visitantes los principales enclaves turísticos del municipio y otros puntos de interés. Durante el pasado mes agosto se llevaron a cabo dos visitas teatralizadas a dos puntos turísticos concretos, por un lado, 'Tras los Muros del Tiempo' los días 9 y 23 de agosto en el Castillo de Santa Ana.

Por otro lado, el sábado 30 de agosto se llevó a cabo la ruta 'Turaniana, nuestros orígenes' que tuvo como punto de encuentro el Cuartel de Carabineros de la playa de Los Bajos.

Para este mes de septiembre esta previsto que las visitas teatralizadas continúen tanto con 'Tras los muros del tiempo' los días 6 y 20 de septiembre a partir de las ocho de la tarde desde el Castillo de Santa Ana y con la ruta 'Turaniana, nuestros orígenes', que se llevarán a cabo los días 13 y 27 de septiembre.

Respecto a las visitas guiadas convencionales continuarán tanto 'Tres Vigías del Tiempo' los días 4 y 18 de septiembre y 'Turaniana' los días 11 y 25 de septiembre. Con estas iniciativas, el Consistorio roquetero fomenta el aprendizaje y el conocimiento de varios de los distintos enclaves que cuenta el municipio.