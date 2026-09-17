Visita guiada a un invernadero, degustación, foro y teatro por el Día Mundial del Turismo en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Turismo, organizó una amplia programación de actividades con motivo del Día Mundial del ... Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre. Las propuestas se desarrollarán entre el 19 y el 27 de septiembre y combinan turismo, innovación, sostenibilidad, gastronomía, naturaleza y conocimiento del patrimonio local.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «los datos de visitantes en julio confirman el buen momento turístico que vive Roquetas de Mar. Seguimos siendo el destino líder de la provincia y la estancia media ha vuelto a crecer, hasta situarse en 4,9 días. Son datos que avalan el trabajo que se viene realizando para ofrecer mucho más que sol y playa, con una programación cultural, deportiva, gastronómica, de ocio y naturaleza capaz de complementar nuestra oferta turística durante todo el año».

Los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE reflejan que Roquetas de Mar recibió en julio de 2026 alrededor de 96.000 viajeros, un 4% más que un año antes, que generaron 470.970 pernoctaciones. La estancia media se elevó hasta los 4,9 días y la ocupación hotelera se situó en torno al 82%. Además, la llegada de viajeros internacionales creció cerca de un 9%.

Amat recordó, además, que Roquetas de Mar viene consolidando en los últimos años su posición entre los principales destinos turísticos de Andalucía y ha subrayado que «nuestro objetivo es seguir creciendo desde la calidad, la diversificación de la oferta y la colaboración con el sector turístico y empresarial del municipio».

Por su parte, la concejala de Turismo, Amalia López Yélamos, animó a vecinos y visitantes a participar en esta programación. «Hemos preparado actividades totalmente gratuitas con las que queremos poner en valor recursos turísticos que van mucho más allá del sol y la playa: nuestro entorno natural, el mar, la gastronomía, la agricultura, la cultura, el patrimonio y también la innovación. Roquetas de Mar es un destino que se puede disfrutar los 365 días del año y esta programación es una magnífica oportunidad para descubrirlo y vivirlo de una forma diferente», señaló.

Programa de actividades

La programación comienza el sábado 19 de septiembre con una jornada dedicada al agroturismo. A las 9.30 horas se celebrará una visita guiada a un invernadero, con punto de encuentro en el Mercado de Abastos de Roquetas de Mar. A las 11:30 horas tendrá lugar, también en el Mercado de Abastos, un showcooking y degustación impartido por La Cocina de Ani. Ese mismo día, a las 11:00 horas, el Aula del Mar acogerá un taller de pintura dentro de «La Mar de Divertida» y, a las 18:30 horas, la charla «Delfines de Almería, de la investigación al encuentro en el mar».

El domingo 20 de septiembre se desarrollará la XX Limpieza de Fondos Marinos en el Puerto Deportivo de Aguadulce, en horario de 9.00 horas a 15.30 horas. La actividad está destinada a buceadores certificados y requiere reserva previa.

Del 22 al 27 de septiembre, el Aula del Mar acogerá la exposición «Aprendiendo a mirar Punta Entinas-Sabinar», una propuesta divulgativa para acercar al público la riqueza ambiental y paisajística de este espacio natural.

El jueves 24 de septiembre, de 9:30 horas a 14:00 horas, el Hotel Bahía Serena será escenario del IV Foro Internacional de Turismo, centrado en la «Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo», una cita para analizar cómo la transformación tecnológica está cambiando la gestión, la promoción y la experiencia turística.

El sábado 26 de septiembre continuará la programación con un itinerario didáctico por Punta Entinas-Sabinar a las 10:00 horas, dentro del bloque de turismo sostenible, con salida desde la Puerta de Roquetas, en la confluencia de la calle Cóndor con la avenida de Cerrillos. A las 11:00 horas se celebrará una visita marinera teatralizada, con punto de encuentro en el Faro de Roquetas de Mar.

RoqueBus y Feria Internacional de Turismo

Durante los días 26 y 27 de septiembre funcionará de forma gratuita RoqueBus, el autobús turístico «Roquetas On Tour», con sistema Hop On-Hop Off y paradas en enclaves como el Hotel Golf Trinidad, avenida del Mediterráneo, Castillo de Santa Ana-Faro-Aula del Mar, Plaza de Toros-Museo Taurino, Teatro Auditorio, Acuario-Parque Acuático, Ribera de la Algaida-Yacimiento Arqueológico de Turaniana, Rambla San Antonio-501, Puerto de Aguadulce, Karting, Club de Golf Playa Serena y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar.

La programación se completará los días 26 y 27 de septiembre con la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará en los aparcamientos del Club Tropicana, entre las avenidas de Las Gaviotas y Entremar, en la Urbanización de Roquetas de Mar, en horario de 10:00 horas a 21:00 horas.

Además, distintos establecimientos y empresas del municipio se suman a la celebración con promociones y descuentos especiales en karting, buceo y paddlesurf, alquiler de bicicletas y scooters, tren turístico, RoqueBus, alquiler de bicicletas eléctricas y golf, entre otras propuestas.

López Yélamos agradeció la colaboración de las empresas y entidades participantes y incidió en que «la cooperación entre el Ayuntamiento y el sector privado es fundamental para seguir mejorando la experiencia del visitante, generar actividad y reforzar la imagen de Roquetas de Mar como un destino competitivo, sostenible y abierto todo el año».