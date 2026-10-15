Una visita para conocer más a fondo la agricultura en Roquetas por el Día Internacional de la Mujer Rural

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Agricultura y, en colaboración con la Escuela Agraria Campomar, organizó una visita a ... las instalaciones de Ferva en Aguadulce con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.

La concejala de Presidencia y Agricultura, Rocío Sánchez, participó en esta visita junto con técnicos municipales, María Martín, profesora de la EFA Campomar, Pilar Redondo, responsable de Calidad de la empresa hortofrutícola Agrupa2, quien además cursa el Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural en la EFA Campomar junto al alumnado de segundo curso del Grado Medio de Producción Agroecológica de la EFA Campomar.

Además, Francisco Javier Pérez Sánchez, presidente de Ferva y Javier Valverde, director de la Unidad de Transformados de Única fueron los encargados de recibir al alumnado.

Visita

Durante la visita, el alumnado tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los procesos de transformación y elaboración de productos de cuarta gama, así como aspectos fundamentales relacionados con la seguridad alimentaria y los productos de cuarta y quinta gama.

La concejala de Presidencia y Agricultura, Rocío Sánchez, explicó que esta jornada sirve «para poner en valor el papel fundamental de las mujeres en el sector agrícola y destacar la importancia de seguir impulsando su presencia en la formación y en las profesiones vinculadas al medio rural».

Además, la edil comentó que «seguimos apostando por la formación, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de las mujeres que contribuyen cada día al desarrollo de nuestro medio rural», subraya la concejala del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Actualmente, la EFA Campomar cuenta con alrededor de 400 alumnos, de los cuales un 25 % son mujeres, una cifra que pone de manifiesto la importancia de seguir fomentando la participación femenina en el sector.

Además, el centro, según explicó la profesora María Martín a IDEAL Almería, está haciendo un proyecto en el que colaboran muchas empresas del sector agrícola en la que se está cultivando sin fitosanitarios y dando mucha importancia al control biológico.