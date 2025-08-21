La Virgen de los Vientos recorre las calles de la Urba por segundo año consecutivo

La imagen de la Virgen de los Vientos a su paso por la Urba.

J. C. Roquetas de Mar Jueves, 21 de agosto 2025, 14:16

La Urbanización de Roquetas de Mar volvió a vivir una jornada de fe y emoción con la procesión de la Virgen de los Vientos, que por segundo año consecutivo recorrió sus calles tras más de dos décadas sin hacerlo.

Numerosos vecinos y visitantes acompañaron la imagen, símbolo de devoción y tradición para la comunidad roquetera. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a miembros de la Corporación Municipal, participó en la misa en honor a la Virgen y en la posterior procesión, que volvió a reunir a generaciones de roqueteros en un ambiente cargado de fervor y sentimiento.

La Virgen de los Vientos, obra de la escultora Ascensión Martín Quintero, reafirma con esta nueva salida procesional su papel como referente de identidad y unión para la Urbanización de Roquetas.

Por otro lado, Roquetas de Mar seguirá con las distintas festividades que faltan por realizarse como las Fiestas de la Gloria en honor a la Virgen de Lourdes el 7 de septiembre y las Fiestas de Las Losas en honor al Corazón de María el 15 de septiembre.