Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La imagen de la Virgen de los Vientos a su paso por la Urba. IDEAL

La Virgen de los Vientos recorre las calles de la Urba por segundo año consecutivo

Roquetas de Mar ·

La Virgen de los Vientos, obra de la escultora Ascensión Martín Quintero

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:16

La Urbanización de Roquetas de Mar volvió a vivir una jornada de fe y emoción con la procesión de la Virgen de los Vientos, que por segundo año consecutivo recorrió sus calles tras más de dos décadas sin hacerlo.

Numerosos vecinos y visitantes acompañaron la imagen, símbolo de devoción y tradición para la comunidad roquetera. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a miembros de la Corporación Municipal, participó en la misa en honor a la Virgen y en la posterior procesión, que volvió a reunir a generaciones de roqueteros en un ambiente cargado de fervor y sentimiento.

La Virgen de los Vientos, obra de la escultora Ascensión Martín Quintero, reafirma con esta nueva salida procesional su papel como referente de identidad y unión para la Urbanización de Roquetas.

Por otro lado, Roquetas de Mar seguirá con las distintas festividades que faltan por realizarse como las Fiestas de la Gloria en honor a la Virgen de Lourdes el 7 de septiembre y las Fiestas de Las Losas en honor al Corazón de María el 15 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  2. 2 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  3. 3

    El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma
  4. 4

    Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central
  5. 5 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  6. 6 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 AEMET señala las ciudades de Andalucía con tormentas este jueves
  9. 9 Las zonas de Andalucía donde puede llover para jueves, viernes y sábado
  10. 10

    «En dos minutos, el fuego me había rodeado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Virgen de los Vientos recorre las calles de la Urba por segundo año consecutivo

La Virgen de los Vientos recorre las calles de la Urba por segundo año consecutivo