La Virgen de los Vientos recorre las calles de la Urba por segundo año consecutivo
Roquetas de Mar ·La Virgen de los Vientos, obra de la escultora Ascensión Martín Quintero
Roquetas de Mar
Jueves, 21 de agosto 2025, 14:16
La Urbanización de Roquetas de Mar volvió a vivir una jornada de fe y emoción con la procesión de la Virgen de los Vientos, que por segundo año consecutivo recorrió sus calles tras más de dos décadas sin hacerlo.
Numerosos vecinos y visitantes acompañaron la imagen, símbolo de devoción y tradición para la comunidad roquetera. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a miembros de la Corporación Municipal, participó en la misa en honor a la Virgen y en la posterior procesión, que volvió a reunir a generaciones de roqueteros en un ambiente cargado de fervor y sentimiento.
La Virgen de los Vientos, obra de la escultora Ascensión Martín Quintero, reafirma con esta nueva salida procesional su papel como referente de identidad y unión para la Urbanización de Roquetas.
Por otro lado, Roquetas de Mar seguirá con las distintas festividades que faltan por realizarse como las Fiestas de la Gloria en honor a la Virgen de Lourdes el 7 de septiembre y las Fiestas de Las Losas en honor al Corazón de María el 15 de septiembre.
