La Virgen del Rosario reina en Roquetas

Roquetas de Mar se despidió la noche de este domingo entre fervor, alegría y devoción de una de sus celebraciones más tradicionales como lo son ... sus Fiestas Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa Perpetua del municipio.

La jornada comenzó a las 8.00 horas con la gran diana de gigantes y cabezudos acompañados por una charanga. A las 10.00 horas se celebró el Día de la Bicicleta y 'Ciclopeques', con salida desde la Plaza de Toros, y durante la mañana el Parque de Los Bajos reunió hinchables, talleres, juegos a lo grande, la Gran Fiesta Holi y la Fiesta de la Espuma.

En cuanto a los cultos religiosos, la Residencia de Mayores Virgen del Rosario de Roquetas de Mar celebró su tradicional eucaristía en honor a la patrona de este municipio en el patio exterior de este centro. El alcalde, Gabriel Amat, acompañado por el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, la concejala de Servicios Sociales, Loles Moreno, la concejal del Mayor, María Ángeles Alcoba, asistieron a esta misa para acompañar a las personas mayores que residen en este centro que cada año y, con motivo de esta festividad, participan en esta eucaristía como muestra de fe y devoción a la Virgen del Rosario.

El párroco, Victoriano Montoya, ofició esta eucaristía en la que los usuarios de esta residencia entregaron al alcalde y resto de concejales presentes un obsequio que ellos mismos realizaron, en esta ocasión, un portaretrato con la imagen de la Virgen del Rosario. El alcalde aprovechó para saludar a todos los usuarios y mostrar su satisfacción por la finalización del los trabajos de construcción y ampliación de la residencia.

Actividades finales

Además, a las 19.00 horas se celebró la Santa Misa Mayor en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y, a las 20.00 horas, tuvo lugar la solemne procesión de alabanza con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada por las calles del centro. A las 22.00 horas se celebró el gran espectáculo piro-musical en honor a la Patrona en la Plaza Tres Mártires (rotonda de la Policía Local).

Las casetas de la Noche Joven en el Parque de Los Bajos y el gran baile de la Orquesta Pentagrama, desde las 22.30 horas en la Plaza de la Constitución, pusieron el punto final a las fiestas de este año 2026.

A su vez, el alcalde, Gabriel Amat, animó a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de todas las actividades preparadas para los días que duran estos festejos, tanto de carácter lúdico y cultural como religioso, y a compartirlas en familia y con amigos.

En su saluda con motivo de estas fiestas, el alcalde invitó a vivirlas «con alegría, convivencia y respeto» y a acompañar un año más a la Patrona en su encuentro con las calles y los vecinos de Roquetas.

Amplia programación

Los festejos dieron comienzo el sábado 3 de octubre con el despertar de cohetes y el Torneo de Dominó 'Virgen del Rosario'. Durante la mañana, el Parque de Los Bajos acogió un festival de hinchables, talleres de maquillaje de fantasía y globoflexia, mientras que a mediodía comenzó la Ruta del Tapeo y del Aperitivo y el festival 'La Flamenca' en la Plaza de Toros. La tarde continuó con la Fiesta Infantil del Videojuego y el musical 'El Gran Queso Dorado'. Además, Pastora Soler actuó en el Teatro Auditorio con su gira 'Más Rosas Que Espinas', y la jornada se cerró con las casetas de la Noche Joven y la Orquesta Show Quejío Fest en la Plaza de la Constitución.

El 4 de octubre comenzó con la XX edición del Concurso de Pintura Rápida 'Juan Ibáñez' en el Castillo de Santa Ana. También se celebraron los torneos de petanca y ajedrez 'Virgen del Rosario', el paseo a caballo desde la Plaza de Toros y actividades infantiles en el Parque de Los Bajos, entre ellas hinchables, talleres, la Fiesta Infantil del Videojuego y el espectáculo del Gran Mago Pablo Romón. Por la noche, la Plaza de la Constitución acogió el gran baile de Sabor Amenta.

El lunes 5 de octubre tuvo lugar el tradicional Maratón de Caminar, con salida desde la Plaza de la Constitución y desayuno para los participantes al finalizar. La jornada incluyó la Ruta del Tapeo y del Aperitivo, el taller 'Acuarelas de cine' y el concurso infantil de dibujo y pintura 'Esta es mi Fiesta'. Además, se celebró la eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Orquesta Show Quejío Fest amenizó el baile en la Plaza de la Constitución.

El martes 6 de octubre se celebró el pasacalles infantil con carrozas temáticas, grupos musicales, baile y animación, con salida desde la Plaza de la Iglesia. Además, de la Santa Misa, la tradicional ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario que estuvo organizada por la Hermandad Señora del Rosario Coronada en el templo que acoge a la Patrona de Roquetas.

El alcalde, Gabriel Amat, junto con todos los concejales del equipo de Gobierno y con la asistencia del parlamentario andaluz, Juanjo Salvador, han participado en esta emotiva ofrenda junto al resto de representantes de la Policía Local, Protección Civil, asociaciones, colegios y entidades deportivas junto con cientos de vecinos de Roquetas.

A su vez, la noche del martes se realizó la Gala del Mayor con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Se trata de una cita ya tradicional que se celebró en el Teatro Auditorio con la asistencia de 1.400 personas y que contó con la presencia del alcalde, Gabriel Amat, la edil del Mayor, María Ángeles Alcoba junto al resto de ediles del equipo de Gobierno. La gala, presentada y conducida por Alfonso López Salmerón, sirvió además para dar a conocer la programación de actividades y talleres que desde la delegación del Mayor se diseñó para este nuevo curso.