La Virgen del Rosario anuncia el fin de las Fiestas Patronales en Roquetas Maraton de Caminar, baile, espectáculo piromusical, juegos infantiles y Día de la Bicicleta fueron algunos de los eventos de fiestas

La procesión de la patrona de Roquetas de Mar, la Virgen del Rosario, es una de las señas de identidad de la ciudad costera.

Javier Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:42 Comenta Compartir

El municipio de Roquetas de Mar finalizó sus Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario por todo lo alto la noche de este martes 7 de octubre con uno de los actos religiosos más relevantes del año en el municipio: la procesión de la Virgen del Rosario.

Esta procesión, que salió sobre las 20.00 horas de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, fue acompañada por el equipo de Gobierno de Gabriel Amat, gran parte de la Corporación Municipal y otras autoridades que se sumaron a el paso de la Virgen por las calles de Roquetas de Mar.

Antes de la procesión, el municipio contó con el rezo y meditación del santo rosario, sobre las 18.30 horas, con la santa misa mayor presidida por Antonio Gómez Cantero, Obispo de Almería.

Día grande

Este martes, 7 de octubre, el municipio abrió los ojos y las orejas con el tradicional despertar de cohetes, pudiendo disfrutar de la gran diana de gigantes y cabezudos (con salida desde la Plaza de la Constitución, del Día de la Bicicleta (con salida desde el Parque de Los Bajos).

Además, el gran festival del hinchable infantil con animación infantil, el taller de maquillaje de fantasía y globoflexia, y de la gran fiesta Holi y de espuma (las tres actividades se realizaron en el Parque de Los Bajos) fueron las actividades de la jornada de este martes. Para comer, hay una opción relevante como es la ruta del tapeo y el aperitivo en los bares del municipio.

Además, del rezo, meditación, eucaristía y procesión ya mencionados, Roquetas de Mar finalizó sus festejos con un gran espectáculo piro - musical en honor a la patrona a las 22.00 horas, prosiguiendo las casetas de la noche joven y ya finalizando las fiestas con un gran baile a cargo de la orquesta 'Sabor a Menta' sobre las 22.30 horas. El Consistorio roquetero preparó un completo programa de actividades para celebrar las Fiestas en honor a la Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa Perpetua del municipio, que tendrán lugar del sábado 4 hasta este martes 7 de octubre.

Otras actividades

La programación que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar diseñó de cara a la celebración de estas fiestas cuenta con la colaboración de todas las áreas del Consistorio que se volcaron en la organización de la misma. El sábado 4 de octubre, se iniciaron estas fiestas con la celebración del Maratón Caminar desde la Plaza de la Constitución para continuar después con el tradicional desayuno saludable.

Entre las actividades previstas para esa primera jornada festiva destacaron la Ruta del Tapeo, el taller de maquillaje de fantasía, de Globoflexia o la fiesta infantil del videojuego entre otras iniciativas infantiles que se celebraron en el Parque de Los Bajos. También destacó el Encuentro Flamenco 'Vístete con Volantes y Lunares» y el baile de la orquesta 'Alma Andaluza' en la Plaza de la Constitución.

Las actividades lúdicas continuaron el domingo con la celebración del Torneo de Petanca 'Virgen del Rosario', el de dominó, ajedrez o el paseo a caballo con salida desde la Plaza de Toros junto con un gran número de actividades infantiles que se celebraron en el Parque de Los Bajos como por el espectáculo del Gran Mago Pedro Lucas.

Asimismo, este pasado lunes, 6 de octubre, se llevó a cabo el pasacalles infantil con carrozas con salida desde la Plaza de la Iglesia y la celebración de la misa para continuar con la ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario.

Ya, por la noche, se realizó la Gala del Mayor con la presentación del espectáculo 'El Reencuentro' bajo la dirección musical de José Álvarez y con las actuaciones de María Espinosa, Fran Doblas, María Lozano, José Ortiz, Manuel Cribano y Toñi Ronquillo, entre otros artistas.