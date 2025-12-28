Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Equipo de Gobierno, párroco y mayordomía , imagen de la jornada. IDEAL

La Virgen de Lourdes procesiona hacia su nuevo hogar en La Gloria

Roquetas de Mar ·

A pesar de ser un día lluvioso, la imagen hizo su traslado hacia la ermita de La Gloria esquivando el chaparrón

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 28 de diciembre 2025, 20:22

La Virgen de Lourdes salió en procesión por las calles de la barriada de La Gloria durante la mañana de este domingo 28 de diciembre. ... El traslado de la Virgen hacia su nueva ermita (a la espalda al Centro de Mayores de La Gloria), se supo que se realizaría sobre las 10.00 horas, ya que tanto vecinos como la Mayordomía de la Virgen de Lourdes estaban en vilo de si al final podía salir por las inclemencias del tiempo.

