La Virgen de Lourdes procesiona hacia su nuevo hogar en La Gloria

La Virgen de Lourdes salió en procesión por las calles de la barriada de La Gloria durante la mañana de este domingo 28 de diciembre. ... El traslado de la Virgen hacia su nueva ermita (a la espalda al Centro de Mayores de La Gloria), se supo que se realizaría sobre las 10.00 horas, ya que tanto vecinos como la Mayordomía de la Virgen de Lourdes estaban en vilo de si al final podía salir por las inclemencias del tiempo.

Durante la mañana, se realizó una misa en la Parroquia de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo (Casa Espiritualidad Reina y Señora) a la que asistieron los ediles del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas junto a su alcalde, Gabriel Amat. Asimismo, la parroquia contó con una gran afluencia durante la celebración de la eucaristía, que contó con el Coro de La Gloria.

Finalmente, la Virgen de Lourdes procesionó (contando con el acompañamiento del Coro de La Gloria) y siguió este recorrido: parroquia, calle Eire, calle Edimburgo Camino de Torres, calle Fernando Casinello, calle Violeta, Avenida de la Paz dirección subida, continuó por la carretera de Los Motores, calle Omeya, Avenida Carlos III llegando con destino a la ermita 'Virgen de Lourdes'.

Al finalizar el trayecto, se colocó la Virgen de Lourdes en la ermita, que se inauguró ese mismo día por parte de Gabriel Amat y del párroco Miguel Esteban Pérez. Además, se le entregó la copia de la llave de la ermita a la Hermana Mayor de la Mayordomía. Para el evento colaboró tanto Protección Civil Roquetas como la Policía Local de Roquetas. A su vez, este traslado fue transmitido en directo por Ángel Trinero.