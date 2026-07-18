La Virgen del Carmen despide las Fiestas de Aguadulce con armonía y devoción en las calles

Aguadulce finalizó la noche de este jueves sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen. Una jornada que se inició con el tradicional ... despertar de cohetes. Durante la mañana se celebró una fiesta infantil con hinchables y animación, un stand de purpurina y globoflexia, un concurso infantil de dibujo y pintura y el taller de manualidades 'Papeles Animados I'.

A la una de la tarde dio comienzo la Feria del Mediodía y, durante la tarde, continuaron las actividades y juegos deportivos playeros y las competiciones de fútbol playa, tenis playa y vóley playa. Los actos religiosos comenzaron a las siete y media de la tarde con el rezo del Santo Rosario.

A las ocho se celebró la Santa Misa de Gloria y Alabanza a la Patrona de Aguadulce, la Virgen del Carmen. A las nueve de la noche tuvo lugar la solemne procesión de la Patrona de Aguadulce por las principales calles de la localidad.

La última noche de las fiestas contó con la verbena popular a cargo del grupo Sabor a Menta y, desde la medianoche, con la actuación del grupo Pentagrama. Las fiestas de Aguadulce 2026 finalizaron a las 00.05 horas con el tradicional chupinazo fin de fiestas.

Fiestas Patronales

La primera jornada de las fiestas comenzó el martes 14 de julio a las ocho de la mañana con el tradicional chupinazo anunciador del inicio de las celebraciones. A lo largo de la mañana se desarrolló el torneo de ajedrez 'Virgen del Carmen', actividades infantiles con hinchables y animación, talleres de pintacaras y globoflexia y la Fiesta de Juegos Tradicionales 'Juegos en Familia'. A la una de la tarde comenzó la Feria del Mediodía y, posteriormente, tuvo lugar la comida de hermandad de los socios de la Asociación Círculo de la Tercera Edad de Aguadulce.

Durante la tarde, el Puerto Deportivo de Aguadulce acogió una amplia variedad de actividades y juegos deportivos playeros, competiciones de fútbol playa, tenis playa y voley playa, un taller infantil de creación de la propia botella sensorial y el tradicional concurso de castillos de arena. Los actos religiosos comenzaron a las siete y media de la tarde con el rezo del Santo Rosario. A las ocho se celebró la Santa Misa y, a continuación, tuvo lugar la bajada de la Virgen del Carmen desde el complejo parroquial hasta la Ermita.

La jornada continuó con el gran desfile de carrozas y grupos de baile y, también tuvo lugar el encendido oficial del alumbrado de las fiestas en la Plaza Hermanos Martín Escudero. La música fue protagonista de la noche con la verbena popular a cargo de la orquesta Alma Andaluza y, de la actuación del grupo local Jarana.

El miércoles comenzó con el tradicional despertar de cohetes y el Maratón de Caminar organizado por la Asociación Círculo de la Tercera Edad de Aguadulce. A lo largo de la mañana se celebró el Torneo de Dominó 'Fiestas de Aguadulce', actividades infantiles, talleres de tatuajes, juegos con globos y una gran gincana de juegos acuáticos.

A las doce del mediodía tuvo lugar el homenaje y entrega de un ramo de flores a la persona mayor de la Asociación Círculo de la Tercera Edad de Aguadulce y, posteriormente, se celebró la Gran Fiesta de la Espuma y dará comienzo la Feria del Mediodía.

Uno de los momentos más esperados de las fiestas llegó a las seis de la tarde con la bajada desde la Ermita de la Virgen del Carmen en romería hasta el Puerto de Aguadulce. A las seis y media de la tarde comenzó la tradicional procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, que partirá desde el Puerto de Aguadulce hasta el Puerto de Roquetas. A las ocho y media de la tarde se celebró la Santa Misa en el Puerto Deportivo de Aguadulce, junto a la torre de control.