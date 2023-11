«La vida me ha puesto en el camino correcto»

Javier Cortés Almería Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Antonio Arco Puerto (1976, Loja) es compositor español, que cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo musical y que este viernes presentó nuevo disco en solitario, Sol, que ya es el cuarto en las últimas fechas. El cantante es un enamorado de Andalucía Oriental y muestra en sus composiciones la belleza de las tierras que nos rodean.

–Hoy es un día importante para ti ya que presenta el nuevo disco 'Sol', ¿qué expectativas tiene?

–Tengo expectativas cercanas, asequibles y para este disco la idea es seguir girando. Venimos de hacer una gira muy bonita en la que afortunadamente el público está respondiendo como nunca. Los temas han quedado como quería, en una inmensa mayoría, y ello me ha permitido trabajarlo con tranquilidad.

Además, he visto que la gente lo está recibiendo bien. También hay que tener en cuenta que ya habíamos adelantado varios temas y que los comentarios giran más en torno a los inéditos que hemos desvelado hoy.

–Ha estado 15 años en tu banda, «Puchero del hortelano», luego lleva 8 años, desde 2015, en solitario. ¿Qué diferencias ve como artista el estar en una banda y el ir en solitario?

–La diferencia principal es que, en las decisiones de una banda, por lo menos nuestra banda, se tomaban con consenso. De hecho, había una especie de derecho a veto, como lo pueda haber en la ONU y esto era que, si alguien no quería hacer algo, pues no se hacía.

Por ejemplo, si se decía de hacer una gira por Canadá y queríamos todos, íbamos. Si alguien no quería, sacrificábamos esos eventos. Puchero era una banda creada en una fiesta en un piso de estudiantes, con 18 años. Siempre hasta el final tuvimos esa dicotomía de, por un lado, banda de amigos y por otro lado, una banda que ya estaba profesionalizada y tenía mucha gente trabajando detrás nuestra. Pero decidimos mantener la primera baza, aunque hubo momentos en los que no podíamos, pero eso sí, siempre hacíamos lo que queríamos el 100% de los componentes. Y ahora tomo mis decisiones.

Artísticamente, bueno, ahora me considero que estoy todavía en una fase de aprendizaje, tanto instrumental como vocal. Y en Pucheros, éramos todos un poco más aprendices. Primaba quizás más la espontaneidad, la fiesta, incluso en aquellos años, que intentar cultivarnos cada uno y dar lo mejor de nosotros. Que no digo que no lo hiciéramos, pero que no lo teníamos como un objetivo.

–Está en una etapa más madura, llevando ya 23 años en este oficio. ¿Cómo surge el ser cantante?

–En mi libro, en el prólogo, hablo de un sueño que tenía recurrente cuando era chiquitito, cuando tenía seis años. El sueño era que me ponía delante de un auditorio a esperar, mientras la gente me miraba y el sueño desaparecía una y otra vez. Era un sueño recurrente. Te lo cuento porque es bastante romántica esta historia y creo que, en definitiva, todos venimos a este mundo para hacer algo, algo que se nos dé bien hacer, y por mi parte creo que es hacer canciones.

Afortunadamente el feedback que me llega de la gente de estas canciones es que le aporta, le ayuda y le acompaña. Toda mi vida ha estado ligado a la música, todo euro que he ganado es esto, excepto alguna vez que trabajé de camarero en fiestas y en discotecas, me he dedicado a la música, como por ejemplo dando clases de guitarra, enseñando música en los colegios y lógicamente como cantante. Y aunque a veces haya podido plantearme, oye, ¿y será esto de verdad lo que yo he venido a hacer aquí? La vida otra vez me ha puesto en el camino que era lo correcto.

–Antes de ser cantante, ¿Tenía en mente algún otro trabajo?

–Estudié mucho teatro, hablo de estudiar teatro a nivel municipal. La escuela de teatro municipal es junto a la banda de música de mi pueblo la que fue mi formación. Es un inciso que quiero dejar, porque de otra forma, muchos compañeros, de esa época, no hubiésemos tenido esa formación ni musical ni teatral. Tuve un grupo de teatro, en donde hicimos nuestros pinitos, que fue el Teatro Isabel la Católica, en el que participábamos en algunos certámenes, y me gustaba mucho.

De hecho, creo que, en mi forma de cantar, de plantear el directo, quizá hay un poco de esas actuaciones en teatro, de esas veces que hice. Éramos niños muy inquietos y siempre estábamos con el teatro y con la música.

–Viene el 1 de diciembre a Almería, a la Sala Berlín. Ha venido en contadas ocasiones a esta tierra y uno de los periodistas de referencia musical de la provincia, Javier Alcaraz, comentó que Almería es su segunda casa. ¿Qué es lo que siente cuando viene a esta tierra?

–Me uní mucho a Almería a raíz de que Jorge Cobo y Juan Carlos Camacho, que eran dos miembros del Puchero, y Luis también, que era un miembro que ha dado dos discos con nosotros, que no es poco, ellos eran de El Ejido, Huércal Overa y Vera, municipios de Almería. Nosotros aquí tocamos mucho, hicimos todos los pueblos de Almería prácticamente como Serón, Adra y parte de la costa, y siempre nos sentimos muy queridos aquí.

Lo que comentaba Javier, quizás también se refiere a que en Puchero en realidad hubo algunos sitios fuertes, plazas, que eran como Barcelona, Almería, Granada. Aquí sí sentíamos que se nos quería y se nos valoraba. De hecho, mi agencia ahora mismo es Crash Music, que es una agencia maravillosa y joven, con gente que tiene la ilusión de Almería también. La vida te va llevando, a mí me va trayendo una y otra vez a Almería, pese a que vivo en Málaga.

–A nivel personal, Málaga, Granada y Almería son ciudades importantes para ti. ¿Qué me puede decir de cada una?

–Iba a decir de Málaga, la playa, porque es lo que más me gusta, pero es que Almería tiene muchas playas bonitas también. Y Granada también tiene Salobreña entre otros lugares.

De Málaga ahora mismo lo que me ofrece, yo que viajo muchísimo, es lo internacional que se ha vuelto la ciudad, porque he podido coger un vuelo en Málaga y volar hasta América y volver a Málaga. Es una ciudad que me permite estar muy conectado y que me permite, yo que soy muy de casa, me cuesta mucho viajar cuando tengo una reunión en Madrid o algo, pues me cojo mi AVE, voy y por la noche me vuelvo, porque como en casa no he encontrado ningún sitio, como dice mi canción.

De Granada, diría el duende, que tiene, que no lo tiene Málaga. Granada tiene algo especial, tiene su granada mora, mestiza, lugar donde nació Puchero y que sigue siendo mi plaza más fuerte en cuanto a público. Granada es parte de Arco.

Almería me seduce muchísimo, llevo en mi retina para siempre el Cabo de Gata, que es lo más bonito que hay en Almería sin desmerecer Almería, que está muy bonita también, allí he pasado noches tocando la guitarra hasta el amanecer.

–¿Tiene pensado hacer alguna variación en su estilo musical?

–Le voy a dar una exclusiva. Estoy escribiendo mi segundo libro. Hice «40 años, 40 canciones» durante la pandemia y estamos ya sacando la tercera edición. El libro tuvo un recibimiento maravilloso e inesperado. Estoy escribiendo un segundo libro, que saldrá la navidad que viene, si todo va bien. El libro lo llevo a la mitad, pero llegamos, porque sé lo que quiero contar, que es lo más difícil. Luego, ya escribirlo, es echarle muchas horas.

A priori no iba a sacar música nueva durante el 2024, pero me llama mucho la atención porque tengo ganas de hacer un ep (disco de duración extendida, en inglés es «extended play») enfocado en una línea concreta. Mis discos son eclécticos, de hecho, Sol, que salió este viernes tiene desde el flamenco-rumba desde la pura admiración hasta el rock callejero de La Hoguera, con Kutxi Romero (de Marea) pasando por todo lo que hay en medio.

Me gustaría enfocar algunos temas más en una tendencia más concreta, viendo mi música puedes saber cuál es, pero no puedo desvelarlo todavía. Habrá música nueva y espero lanzar algo para esta primavera, no un disco entero, pero si un conjunto de temas que guarden una relación estilística, que es lo que no he hecho hasta ahora