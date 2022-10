Toda una vida dedicada a ayudar a los que más lo necesitan en Las 200 Viviendas de Roquetas

Cinco décadas llevan las Hermanas Dominicas trabajando en Roquetas de Mar de forma desinteresada, particularmente en la zona de Las 200 Viviendas. Una labor que ha sido recientemente reconocida por sus vecinos en un emotivo homenaje presidido por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, a las dos monjas que permanecen en la localidad, Reme y Josefa.

Muy queridas y apreciadas en la parroquia de San Juan, en este popular barrio roquetero, las dos religiosas llevan prestando una importante labor social en el barrio, al igual que el resto de hermanas que las han acompañado desde que en 1972 la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, como se denomina oficialmente, decidieran llegar a una Roquetas que estaba en pleno crecimiento y transformación.

Josefa nació en 1941 en Cónchar, un pequeño pueblo del Valle del Lecrín, y Reme nació en 1945 en Terradillos de Sedano, en la provincia de Burgos. Ingresaron en la congregación muy jóvenes y tuvieron diferentes destinos antes de llegar a Roquetas de Mar. La primera en hacerlo fue Josefa, en septiembre de 1972 junto a otras dos hermanas, y cinco años más tarde llegó Reme. Y aquí siguen desde entonces, acompañadas en diferentes etapas por otras hermanas, como María José, que ha sido otra de las que más tiempo ha estado en tierras roqueteras.

En sus inicios, las Hermanas Dominicas se centraron en los barrios más necesitados y dispersos de Roquetas de Mar. Atendían a la población alejada del centro del pueblo, de los barrios de Cortijos de Marín, La Canal, Cortijo Los Olivos, El Vínculo, Barrio Archilla y Los Albardinales. Pero conforme Roquetas fue creciendo y la gente se desplazaba a los núcleos de población, centraron su actuación en Las 200 Viviendas y en su salón parroquial de San Juan, donde viven y actúan desde entonces.

Una labor que ha seguido paralela a la evolución experimentada por Roquetas de Mar en todo este tiempo. Cuando llegaron hace 50 años centraron su trabajo en enseñar a leer a los adultos y niños, a dar catequesis y otras labores educativas, construyeron salones donde no los había y atendieron a los vecinos de esas zonas alejadas del centro. «Venían de cortijadas de la Alpujarra sin apenas saber leer ni escribir, y aquí aprendieron de la mano de las dominicas», relata el historiador Juan Miguel Galdeano, muy vinculado a la parroquia.

En los años 80, en los peores años de la drogadicción, también prestaron atención a las personas afectadas por estos problemas o el alcoholismo, fueron años muy difíciles en los que su compromiso cristiano prestó un importante papel para la población.

Posteriormente crearon una casa de acogida para atender a las personas sin hogar, y con la llegada de los inmigrantes extranjeros, también prestaron su apoyo a los recién llegados, con la ayuda de Cáritas.

Toda una vida dedicada a los que más lo necesitan sin pedir nada a cambio. De hecho, tanto Reme como Josefa, o María José, que las acompañó durante mucho tiempo, se buscaron un trabajo del que vivir, dando clases y atendiendo a personas con discapacidad, de profesora y como enfermera, mientras la labor solidaria y religiosa la hacían en su tiempo libre. Una labor que, ahora ya jubiladas, siguen haciendo en la zona en la que han vivido durante todo este tiempo.

Huyendo del protagonismo, Reme y Josefa no querían una gran celebración en el 50 aniversario de su llegada. «No tienen nada en propiedad, hasta su casa es de la Congregación, no les gustan los lujos y son humildes, de hecho, no querían grandes fastos y nos ha costado convencerlas para que se llevara a cabo la celebración», explica Galdeano.

Pero pese a todo, la parroquia de San Juan quiso hacer su sentido homenaje a las dos religiosas, que llevan todo este tiempo en Roquetas de Mar. Una celebración que se hizo coincidir con el 369 aniversario del nacimiento de la Congregación, fundada por la religiosa Marie Poussepin.

«No tienen nada, pero lo tienen todo: el cariño de todo un barrio y de varias generaciones de roqueteros. Habéis estado siempre para Roquetas, para Las 200 Viviendas, para esta parroquia...y aquí estaremos nosotros para vosotras siempre», se dijo en el homenaje a las dos religiosas en el que también estuvo presente el alcalde, Gabriel Amat.