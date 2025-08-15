Vícar instala cinco nuevos desfibriladores en distintos lugares del municipio La adquisición de estos dispositivos tiene como objetivo reforzar los ya existentes en sitios estratégicos

J. C. Vícar Viernes, 15 de agosto 2025, 12:32

El Ayuntamiento de Vícar continúa trabajando en la cultura de la seguridad como una de las señas de identidad del municipio. En esta ocasión, el consistorio da un paso más con la instalación de cinco nuevos desfibriladores que se suman a los ya existentes a lo largo del término municipal.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha visitado junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Evaristo López, los nuevos puntos de asistencia y reanimación cardiaca. Puntos «estratégicos donde los ciudadanos puedan hacer uso de los dispositivos en caso de emergencia», ha indicado el regidor municipal.

Además, la nueva adquisición e instalación no solo atiende a las necesidades ciudadanas en materia de seguridad, sino que la hacen llegar a todos los barrios y núcleos de población.

Concretamente se han instalado en la Casa de la Juventud y el Deporte, pabellón de deportes de Llanos de Vícar, biblioteca de La Envía, piscina de la Villa de Vícar y en la Piscina Municipal de Las Cabañuelas. Además, también se ha adquirido un dispositivo portátil para el vehículo de Protección Civil.

El lote de desfibriladores recién instalado viene a reforzar la presencia de los mismos en otros espacios públicos sensibles como la Ciudad Deportiva, el Palacio de Deportes o el Pabellón José Cano, y que «próximamente estarán en muchos otros».

La adquisición de estos dispositivos forma parte de la campaña de protección y seguridad que el Ayuntamiento lleva poniendo en marcha desde hace años, como el curso de primeros auxilios impartido por el equipo de Protección Civil el pasado otoño. Tras el éxito y gran acogida de la propuesta, el próximo mes de septiembre se repetirá la experiencia llevando la formación a las bibliotecas.

De esta forma, no solo se equipan las instalaciones públicas y deportivas con el material necesario para actuar en situaciones de emergencia, sino que se ofrece al conjunto de la ciudadanía la formación para su empleo. «La seguridad ciudadana es, a todos los niveles, una prioridad absoluta para este Equipo de Gobierno y vamos a seguir invirtiendo recursos para ello», ha concluido Antonio Bonilla.