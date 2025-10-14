Vícar firma un convenio para llevar el Proyecto Guía a más aulas durante este curso El acuerdo se lleva a cabo con tres centros educativos del municipio

J. C. Vícar Martes, 14 de octubre 2025, 18:37

: El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, firmaba este lunes un convenio con los IES Villa de Vícar y Puebla de Vícar, y el CEIP Federico García Lorca, para poner en marcha nuevamente este curso el proyecto GUIA, que se gestiona desde la Concejalía de Educación y los Servicios Sociales Comunitarios, de la mano de los propios IES y las asociaciones de padres y madres. La reactivación del programa se ha llevado a cabo tras constatar el éxito de ediciones anteriores.

Este proyecto trabaja con alumnos y alumnas afectados por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro educativo para el alumnado de Educación Secundaria obligatoria.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado la importancia de este programa pues como ha subrayado «para nosotros como Ciudad Educadora, la Educación es fundamental y prioritaria, de ahí que sean muy necesarias para dar respuesta y atender de una forma razonable y coherente aquellas situaciones en las que se producen conductas no adecuadas en la dinámica de la convivencia del día a día de nuestros centros educativos».

El proyecto GUIA tiene una amplia trayectoria en el municipio de Vícar y, a través de él, el Ayuntamiento pone a disposición de los alumnos un espacio que se ubicará en una de las aulas del Palacio de Deportes Ciudad de Vícar, equipado con material de aula, en un espacio óptimo para un desarrollo adecuado del programa.

Como novedad, este año se van a desarrollar charlas preventivas en los centros escolares para sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de respetar y preservar las normas de convivencia