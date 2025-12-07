Vícar educa en seguridad a través de unas jornadas para escolares

La explanada del Ayuntamiento de Vícar se transformó durante la mañana de este miércoles y la de este jueves en un gran parque temático educativo ... dirigido a los alumnos de quinto curso de los nueve centros escolares del municipio, con la Seguridad como tema central.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Vícar junto a la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), ha contado con la colaboración del Consorcio de Bomberos de Poniente, Guardia Civil, Seprona, Ambulancias, Policía Local y Protección Civil.

Sobre la realización de estas jornadas, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha incidido en que «pretendemos generar conciencia sobre la importancia de la cultura de la prevención y la seguridad tanto en el ámbito personal, social y profesional».

Así, con la premisa de «trabajar en la prevención y posterior actuación» el regidor local defiende la participación de los escolares de Vícar en esta actividad que «es complemento de todo el trabajo que se viene realizando a lo largo del año para educar en seguridad a nuestros escolares».

En definitiva, define ésta jornada Antonio Bonilla como «una jornada importante dentro de la cultura de la seguridad de Vícar donde los niños son los protagonistas y destinatarios». Vícar, como Ciudad Educadora, apuesta por transmitir a los ciudadanos, especialmente desde la infancia, la importancia de la seguridad como esencia cultural.

Durante la mañana del miércoles se ha puesto en marcha un amplio despliegue para recibir a los niños y niñas de los centros educativos de Vícar, quienes han aprendido de una forma dinámica y divertida sobre la cultura de la seguridad y prevención. Así, se ha establecido un circuito itinerante formado por 8 estaciones entre las que se encuentra la 'Casa de Evacuación' de la Fundación MAPFRE.

Una vivienda hinchable que plantea a los alumnos el reto de aprender a «escapar» de unas instalaciones en las que se haya originado un incendio en una situación de oscuridad absoluta. También ha formado parte de este circuito el camión de bomberos, donde se ha detallado a los niños y niñas sus diferentes elementos y modo de empleo; o el correcto uso de los Equipos de Protección Individual (EPIs) de los bomberos.

Por su parte, los agentes de Policía Local de Vícar han dado instrucciones en materia de educación vial y explicaciones sobre el material y los vehículos que utilizan en su quehacer diario. La jornada ha servido para presentar a un nuevo agente canino del cuerpo de la Policía Local de Vícar: Se trata de Sia, un joven Pastor Belga Molinoa, quien junto a Cacao, un labrador de 5 años en formación desde hace un año, entrenan para la detección de sustancias y acompañamiento policial y han protagonizado una espectacular exhibición, junto a su dueña y agente adscrita, Maribel.