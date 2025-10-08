Vícar celebra el Día Internacional de la Mujer Rural con una jornada profesional Antonio Bonilla desgrana el programa de esta celebración tan especial que tendrá lugar el 17 de octubre en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar

J. Cortés Vícar Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Vícar, a través de la concejalía de Igualdad, organiza el próximo viernes 17 de octubre una jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que tendrá lugar en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar de 09:30 horas a 13:30 horas bajo el título 'Sembrando liderazgo, cultivando igualdad'.

Con esta cita se pretende dar reconocimiento «al papel determinante y protagonista de la mujer en el desarrollo de la agricultura y de todo el avance que ha supuesto para nuestro pueblo», manifestó el alcalde Antonio Bonilla.

Programación

Durante la mañana de este martes 7 de septiembre, el regidor municipal dio a conocer la programación de la jornada que contará con diferentes ponencias. Así, la primera en intervenir será María Montagut Gómez, periodista especializada en género y directora de Mujeres Influyentes de Almería, que abordará el liderazgo femenino en el sector agroalimentario y la importancia de generar referentes.

El encuentro continuará con una mesa de experiencias que reunirá a cuatro perfiles destacados del ámbito rural y agroalimentario: Lola Gómez Ferrón, fundadora de Clisol y referente internacional en agroturismo; Sonia Peinado Maldonado, profesora e ingeniera agrónoma, coordinadora de igualdad de la Escuela Agraria de Vícar; María Estefanía Rodríguez Navarro, Investigadora Titular del IFAPA, Centro La Mojonera, y Dori Luque González, presidenta de CERES Almería. Todas ellas compartirán sus trayectorias, aprendizajes y retos en un espacio de diálogo moderado por la periodista Icíar Carballo, de NoticiasTrabajo.

La jornada concluirá con un reconocimiento público a mujeres destacadas de Vícar por su relación con el mundo rural, un momento especialmente emotivo que simboliza el esfuerzo, la resiliencia y la contribución de todas las mujeres del municipio al progreso colectivo.

Con este acto, Vícar se suma a la conmemoración internacional del Día de la Mujer Rural poniendo el foco en el talento y la fortaleza de las mujeres que, desde el campo y el mundo rural, contribuyen cada día a la igualdad, la sostenibilidad y el desarrollo social.

Aceitunas

Por otro lado, el Alcalde de Vícar informó durante la tercera semana de septiembre de que un año más daba comienzo la recogida voluntaria de aceitunas en el municipio de Vícar. Se trata de una resolución por la que cada temporada se anima a los vecinos y vecinas a la recolección para consumo propio de los diferentes olivos de titularidad municipal.

«Mantenemos así viva una antigua costumbre de los vecinos de Vícar que desde tiempo inmemorial, acudían en familia a los cortijos y fincas donde abundaban los olivos para la recogida de la aceituna». Tal y como se detalla en el Bando de Alcaldía publicado, dicho periodo de recogida se extenderá desde el día 18 de septiembre hasta el final de la campaña.