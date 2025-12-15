Ver un gran musical y conocer a Antonio Banderas: el viaje de roqueteros a Málaga

Un total de 120 alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas de Mar se desplazaron este domingo hasta Málaga para asistir al musical ... Godspell y mantener un encuentro con Antonio Banderas, productor y director del espectáculo.

La actividad, de marcado carácter educativo y cultural, permitió a los estudiantes disfrutar de una experiencia artística de primer nivel y acercarse a una de las figuras más relevantes del panorama teatral y cinematográfico internacional. La edil de Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos, Lourdes García, que acompañó a la expedición, destacó que «este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con la formación cultural de nuestros vecinos, ofreciéndoles vivencias reales que complementan su aprendizaje y despiertan vocaciones artísticas». García subrayó además «el valor motivador que supone para el alumnado poder compartir espacio y diálogo con profesionales de primer nivel como Antonio Banderas».

Musical

Godspell es un musical clásico de Broadway producido y dirigido por Antonio Banderas en colaboración con Emilio Aragón y el Teatro del Soho CaixaBank. La obra ofrece una versión actualizada y contemporánea del Evangelio de San Mateo, con una puesta en escena llena de magia, vaudeville y las canciones icónicas de Stephen Schwartz, transmitiendo un mensaje de amor, justicia y esperanza para el siglo XXI. El espectáculo resultó brillante y emotivo, con números musicales como Preparad el camino, Día a día o La ciudad más hermosa, y una marcada crítica social que invitó a la reflexión sobre la justicia, el amor y la fe.

La organización del viaje, encabezada por el director de la Escuela Municipal de Teatro, Alfonso López Salmerón, junto a las profesoras María Gallardo y Ángela Felices señalaron que «para nuestros alumnos ha sido una experiencia inolvidable, no solo por la calidad artística del espectáculo, sino por la cercanía y generosidad de Antonio Banderas, que compartió con ellos su trayectoria y su pasión por el teatro».

Durante la visita, la expedición entregó varias cajas de hortalizas a Antonio Banderas y su equipo, así como un libro de Roquetas firmado por el alcalde de la ciudad roquetera, Gabriel Amat.

Tras la representación, los alumnos participaron en un coloquio en el que pudieron preguntar al actor sobre su carrera y sus planes de futuro junto a la bailarina Lucía Lacarra, comprobando de primera mano su amabilidad y cercanía, ya que firmó autógrafos y se fotografió con todos ellos. Sin duda, una vivencia que permanecerá durante mucho tiempo en el recuerdo de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.