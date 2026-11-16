Vecinos de Roquetas visitan la 'Ciudad del Chocolate'

Los mayores de Roquetas de Mar disfrutaron de una jornada de convivencia en Estepa y Montemayor. El pasado 10 de noviembre, los mayores del municipio ... participaron en una excursión cultural que incluyó una visita guiada por el patrimonio histórico y monumental de Estepa, con paradas en algunos de sus enclaves más representativos.

La jornada también contempló una visita a la fábrica de La Estepeña, donde los participantes conocieron la Ciudad del Chocolate, el Museo del Mantecado y la Sala de Bombonería, acercándose a la tradición artesanal de los dulces navideños.

La actividad se completó con un almuerzo de convivencia y un espectáculo musical en el restaurante El Artista, favoreciendo el encuentro y la participación entre los asistentes. Una jornada que se dedicó a la cultura, la convivencia y el disfrute de los mayores.