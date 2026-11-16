Vecinos de Roquetas visitan la 'Ciudad del Chocolate'
La excursión cultural que incluyó una visita guiada por el patrimonio histórico y monumental de Estepa, con paradas en algunos de sus enclaves más representativos
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Los mayores de Roquetas de Mar disfrutaron de una jornada de convivencia en Estepa y Montemayor. El pasado 10 de noviembre, los mayores del municipio ... participaron en una excursión cultural que incluyó una visita guiada por el patrimonio histórico y monumental de Estepa, con paradas en algunos de sus enclaves más representativos.
La jornada también contempló una visita a la fábrica de La Estepeña, donde los participantes conocieron la Ciudad del Chocolate, el Museo del Mantecado y la Sala de Bombonería, acercándose a la tradición artesanal de los dulces navideños.
La actividad se completó con un almuerzo de convivencia y un espectáculo musical en el restaurante El Artista, favoreciendo el encuentro y la participación entre los asistentes. Una jornada que se dedicó a la cultura, la convivencia y el disfrute de los mayores.