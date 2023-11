Vecinos de Roquetas demandan un cambio profundo en el transporte

Javier Cortés Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Roquetas de Mar es uno de los municipios más relevantes de Andalucía. No en vano, es el primer destino turístico de la provincia de Almería y está entre los primeros puestos de la comunidad autónoma, según los datos que recoge el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Además, esta localidad cuenta con una población aproximadamente de unos 110.000 habitantes, según comentó el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, en la presentación de los presupuestos ante los medios el pasado 20 de octubre.

El propio municipio cuenta con una gran oferta de ocio en cuanto a conciertos, teatros, actividades veraniegas como el formato de «A pie de calle» y a la que también se sumará próximamente dos hospitales, uno público y otro privado, una nueva Jefatura de Policía Local, la Ciudad Deportiva y una nueva sede judicial.

Una ciudad con capacidad de crecimiento en todos los sectores, pero que cuenta con un punto negro que cada vez se está haciendo más grande, que no es otro que el transporte público.

Precisamente la capacidad de crecimiento de este municipio ha sido de tal envergadura que se ha pasado de 50.000 habitantes en 2002, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a los 110.000 habitantes que hoy residen en Roquetas de Mar.

Esos datos no son baladíes, sino que a niveles legales implican cambios en los municipios que superen ciertas cantidades de habitantes. En el caso de Roquetas al haber superado la cifra de 50.000 habitantes le correspondería tener «un transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano», según se recoge en el artículo 26 de la Ley 27/103, del Boletín Oficial del Estado.

Transporte urbano

«Roquetas no tiene complejidad para implantar el bus urbano, puesto que si cogemos las vías urbanas principales, esas mismas pueden enlazar con transbordos a todos los barrios del municipio. Uno de los ejemplos que te pongo sería que Roquetas es como la raspa de un pescado porque los flujos y arterias cohesionan a las mismas vías principales», según Juan Carlos, portavoz de la Plataforma por el Cañarete y movilidad entre Poniente y Almería.

De hecho, el portavoz indica que las características que posee Roquetas de Mar hace más viable la rápida implantación de este servicio en el municipio. Juan Carlos critica que el autobus que presta servicio urbano, su única línea, «que es insuficiente y que corresponde al Consorcio Metropolitano de Transportes, debería estar a cargo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar», ya que según expone «somos el único de los grandes municipios que estamos de prestado», concluyó el portavoz de la plataforma.

El autobús urbano implicaría para la ciudad de Roquetas de Mar unos beneficios sociales muy importantes para la población, puesto que descargaría el tráfico que hay en el municipio, ya que al poseer este servicio público, una gran cantidad de personas aprovecharían el propio servicio municipal.

Además, serían un añadido como reclamo turístico, puesto que los visitantes que pasen por Roquetas de Mar no tendrían que disponer de vehículo propio para moverse por la ciudad y por supuesto, los habitantes del municipio podrían contar con un autobús propio que les dejase en lugares como el Castillo de Santa Ana, el puerto, el mercado municipal, el centro comercial, y otros lugares que sean relevantes para la propia ciudad.

José Juan, teniente alcalde de Roquetas de Mar, en declaraciones a IDEAL, comenta que Roquetas «no tiene una línea urbana pura, si es verdad que tiene una línea interna que hace el servicio urbano a través de la empresa Alsa, si nosotros hubiésemos acometido la decisión de poner una línea municipal, hubiese generado una serie de penalizaciones con la empresa que el consorcio tiene este servicio.

Consorcio de Transportes

Una parte considerable de los vecinos del municipio de Roquetas de Mar demanda, al margen de la creación del bus urbano, algunas medidas para mejorar el bus interurbano existente, del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Almería y que depende de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Unas de las medidas van encaminadas a la ampliación de número de los autobuses y de las horas puntas, según comenta Natalia Heras, una usuaria que utiliza a diario el transporte público.

Natalia cuenta que es necesario que «aumente el número de vehículos que pasan por Aguadulce hacia Almería en horas punta, considerando este horario de las 07:00 horas hasta las 10:00 horas de la mañana, para así facilitar acudir a trabajar o al médico o al comercio de la capital, a personas que así lo necesiten e incluso facilitando la conciliación familiar, ya que los niños entran en los colegios a las 9:00 horas de la mañana por lo que de 9 a 10 debería de considerarse hora punta para desplazarse a la capital a trabajar si se trata de padres con un horario adaptado a las necesidades por conciliación».

Además, pide que haya un autobús que salga desde Aguadulce, puesto que su salida desde el mismo municipio sobre todo en las horas punta «mejoraría la situación de autobuses que llegan cargados y llenos desde otros pueblos dejando sin servicio a los vecinos que se encuentran en las paradas de Aguadulce y sobre todo las últimas paradas».

Según cuenta Heras, «Aguadulce es un núcleo poblacional con alrededor de 30.000 habitantes aproximadamente contando con el Campillo del Moro. A este núcleo de población tan importante y que ha crecido tanto en los últimos años le correspondería tener autobús propio que tenga su salida desde su municipio.

Algunos vecinos inciden en que es necesario poner en las paradas paneles indicativos del tiempo que cada autobús va a tardar en llegar a la parada, para así poder organizarse mejor los viajeros que lo usan.

Que se establezcan unos objetivos de máximo tiempo de espera en la parada e información a los usuarios de las incidencias relacionadas con la circulación de los autobuses como tiempo de llegada entre otros.

Sobre la medida de intensificación de horas puntas, habló José Juan Rodríguez para IDEAL, comentando que «hemos sido muy reivindicativos al Consorcio, lo cierto es que se nos atendió. De hecho, los servicios con Almería se intensificado por la mañana hasta las 9:30 horas con unas 14 líneas, algunos buses directos desde Roquetas hasta la Universidad de Almería, que fue una queja de los vecinos que el Consistorio resolvió en cuanto se enteró de la problemática que hubo en el mes de septiembre en el municipio.

Pleno

El pasado 12 de octubre se debatió en el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar esta cuestión. Una de las personas que mencionó esta polémica fue el portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, que comentó la necesidad de un buen transporte público para la ciudad de Roquetas.

«Llevamos ya muchísimos años con este problema, problema que conforme va subiendo la población no se arregla. Hay horas puntas en las que no hay servicio público, la gente se va a paradas de Las Marinas, de la Urba o antes del puerto, y cuando llega al puerto de Roquetas no hay sitio para estudiantes y otros usuarios».

Por su parte, el concejal del PSOE, Rafael Torres, defendió la necesidad de implantar el autobús urbano y reforzar los servicios metropolitanos con Almería, la UAL y el Hospital de Poniente, invitando al PP a «palpar la realidad, a preguntar a la ciudadanía, porque todo el mundo sabe que el transporte público en Roquetas es un desastre».

Asimismo, José Juan Rodríguez, portavoz del equipo de Gobierno, comentó que para poner en marcha un servicio de esta envergadura se requiere de muchos informes y trámites administrativos» e informó que «el área de Presidencia está trabajando concienzudamente y está a la espera que la consejería de Hacienda ratifique la estructura de costes del servicio que ha sido comunicado por el Ayuntamiento y sin dicho informe no se puede continuar para que luego sea trasladado a la oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda».