Vecinos demandan una remodelación de la Avenida Juan Carlos I de Roquetas

Javier Cortés Roquetas de Mar Lunes, 4 de noviembre 2024, 11:59 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

La ciudad de Roquetas de Mar ha crecido de forma notoria en los últimos tiempos gracias a la agricultura, el gran atractivo cultural y a la variedad de playas existentes en la localidad. Por su parte, Roquetas pasó de contar con 50.000 habitantes en el año 2002 a algo más de 110.000 habitantes en la actualidad.

Sin embargo, la gran cantidad de personas que vive en el municipio, que en verano duplica la población, ha creado una serie de problemáticas en algunas zonas como en la Avenida Juan Carlos I, que demanda cambios relevantes para adaptarse a la actualidad existente del barrio.

Aparcamientos

Una de las personas que bien conoce esta zona roquetera es Guillermo Salvador, secretario de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Juan Carlos que pide que se dote de un buen aparcamiento para la zona. «Para ello no sería malo intentar la zona azul de una manera no lucrativa. También sería bueno que el transporte público estuviese en esta ciudad, ya que esta arteria comercial estaría más comunicada», remarcó el secretario de la asociación roquetera. Los aparcamientos son una de las quejas habituales por los vecinos en esta zona, aunque no la única.

Mismamente, Salvador, añadió que con respecto al acerado «debería ser por todas las zonas igual de ancho, ya que existen muchos tramos que son más estrechos y donde las terrazas no se pueden instalar con toda la amplitud que deberían».

Algunos vecinos, como José Abellón, comenta que sería necesario colocar algunos bancos, ampliar los maceteros existentes, mejorar la iluminación, y algunas fuentes de agua y poner otro tipo de árboles, ya que ensucian «demasiado» y «no dan apenas sombra».

Sin embargo, si hay un tema recurrente en la ciudad de Roquetas de Mar, y que ha generado multitud de quejas de vecinos en redes sociales y de formaciones políticas como el PSOE, Vox o Almería Avanza ha sido la falta de seguridad en el municipio, que en verano al haber más personas es necesario mejorar la seguridad.

De hecho, Eva Narango, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Juan Carlos I comentó a IDEAL que «se necesita más presencia policial porque ha habido muchos robos y la gente está asustada».

Además, Narango, añadió que una problemática más para el barrio es la venta ambulante, que hace mucho daño a los negocios de la zona. Por otro lado, el PSOE presentó una moción para el Pleno municipal del pasado 13 de septiembre en el que incidía sobre los cambios que se debían hacer en la Avenida para «corregir los errores cometidos hace dos décadas en el diseño de esta arteria comercial tan importante para la ciudad».

Problemas

Asimismo, el concejal de la formación socialista, Rafael Torres, comentó en aquella ocasión que «hay pasos de peatones sin visibilidad, empezando por los existentes en el parque de Los Bajos y sorprende que desde el PP se niegue el problema».

Además, Torres, se mostró «sorprendido» con la postura del PP, ya que «negó que existan tramos de acera estrechos, la peligrosidad de cruces como el de Reina Sofía o que haya problemas de aparcamiento y de doble fila». «Una de dos, o el equipo de Gobierno no se ha bajado del coche oficial cuando ha estado en la zona o se ríen de los roqueteros negando la existencia de problemas que los vecinos ven a diario».

Por su parte, el concejal de la formación socialista, Rafael Torres, comentó que la Avenida Juan Carlos I de Roquetas de Mar «es un despropósito desde que se diseñó hace 20 años y necesita que se corrijan muchas cuestiones para reforzar su carácter comercial, y en cuanto al dinero, es cuestión de priorizar, pero es indignante que digan que no hay dinero mientras entierran 12 millones de hormigón en la Rambla de San Antonio».

Por otro lado, el portavoz del equipo de Gobierno de Amat, José Juan Rodríguez, comentó que «en la Avenida se realizó una reestructuración completa e integral en los años 2007 - 2008, que incluso se cambió el acerado que es distinto al resto del municipio, ya que las aceras se eligieron de distinta forma».

«Se fueron restaurando los árboles de punta a punta de la Avenida durante el 2009 y 2010, se cambió toda la iluminación en el 2017 y se están realizando obras de asfaltado adyacentes durante este 2024», concluyó.