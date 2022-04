Vecinos, comerciantes y chiringuitos de la Urbanización de Roquetas se unen para pedir mejoras en el turismo

La mayor zona turística del municipio de Roquetas de Mar y la provincia, la Urbanización, sigue pasando unos duros inviernos sin visitantes con una menguante temporada turística que apenas alcanza los dos meses y medio. La situación afecta a los negocios vinculados al turismo, pero también a los vecinos, motivo por el que las tres asociaciones de la Urbanización, de vecinos, comerciantes y chiringuitos, se han unido para hacer frente común y reclamar mejoras que permitan ampliar la temporada turística y dar vida esta parte de Roquetas de Mar.

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Urbanización de Roquetas de Mar (ACEUR), Javier González, la presidenta de la Asociación de Vecinos Urba-Roquemar, Melanie Homburg y el presidente de la Asociación de Empresarios de Playa, José Ramos, lideran una plataforma con la que pretenden trabajar unidos para reclamar medidas a todas las Administraciones implicadas.

Los tres insisten en que este movimiento no va contra nadie concreto, pero advierten que trabajarán juntos para que el turismo pueda recibir un impulso tras años a la baja. El principal detonante de este movimiento ha sido el retraso en la puesta en marcha del Plan de Playas, que como se recordará ya causó hace unos días debate político con fuertes críticas del PSOE por no haberse previsto la instalación de todos los servicios de playa para esta Semana Santa, algo que ha generado enorme malestar en el sector.

También en invierno

Javier González, como sus otros dos compañeros, se refirió al eslogan 'Roquetas de Mar también en invierno' para recalcar que es imposible cumplirlo si los servicios de playas no están operativos. «En invierno, aparte de sol, no hay nada», se lamentaba Melanie Homburg en representación de los vecinos, explicando que otros años las pasarelas ya estaban desplegadas por estas fechas y que los turistas del Imserso, propios de estos momentos del año, se quejan de sus dificultades para acceder a las playas, además reclamó que las hamacas y otros servicios de playa comiencen a funcionar antes, incluso dándoles facilidades si fuera necesario. En parecidos términos habló José Ramos, precisamente en representación de los empresarios de playa, para el que «si queremos que esta zona sea turística en Semana Santa las playas tienen que estar abiertas y bien puestas». Algo que Ramos considera que es muy necesario, más que por el negocio que se pueda hacer, por la imagen y promoción que ello supone de cara a la temporada de verano. «El empresario playero no va a ganar dinero en Semana Santa, pero se da una imagen necesaria para que venga más gente en verano».

Javier González defendió la necesidad de «alargar la temporada» y para ello considera que «hay que darle servicios a los turistas». Según explicó, la plataforma nace con el objetivo de «observar y denunciar» ante la Administración que corresponda, las carencias y necesidades, así como las trabas administrativas en cuestiones como los ruidos, «sin perjuicio de los vecinos, hay que aumentar los servicios para residentes y turistas».

González se preguntó «por qué en otras zonas se permiten cosas que aquí no» y es algo que quieren denunciar presentando escritos y dándolo a conocer ante los medios locales de comunicación. «Dejar hacer, promover y mostrar», son a su juicio claves para impulsar el turismo en la Urbanización, «porque Roquetas no es solo mercadillo, sol y playa, hay que mostrar al turista qué puede hacer y que se vaya con ganas de volver porque se ha quedado sin tiempo para hacer cosas». Para ello, además de reclamar acciones a los organismos públicos, su asociación tiene una web que promociona tanto los comercios como los servicios turísticos (urbaroquetas.es).

La asociación de vecinos coincide también en la necesidad de facilitar la actividad económica de esta zona turística, con menos trabas en cuestiones como los ruidos. Su presidenta citó el transporte público como uno de los grandes problemas para la Urbanización, tanto porque «los turistas tardan más en llegar desde el aeropuerto en transporte público que en volar desde su país», como porque cree que el problema de aparcamiento se resolvería en gran parte en verano, entre otras cosas porque los trabajadores del sector podrían desplazarse en bus. También reclamó el proyecto de zona azul, que quedó aparcado en la última crisis del equipo de Gobierno.