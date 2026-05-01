Usuarios de las bibliotecas de Roquetas realizan una ruta literaria por Portugal

Usuarios de las Biblioteca de Roquetas así como miembros de los Clubes de Lectura realizaron la ruta literaria anual realizada por el Área de Cultura ... a través de la Red de Bibliotecas. Esta actividad se lleva a cabo cada año con motivo del Día del Libro.

Este año se realizó del 16 al 21 de abril, siendo el destino elegido Portugal. Durante todo un trimestre miembros de los cuatro clubes de lectura y usuarios de la biblioteca han leído y estudiado la obra del Premio Nobel de Literatura, José Saramago y de Fernando Pessoa, poeta, novelista y ensayista, máximo exponente de la literatura lusa.

Este grupo de personas contaron con la coordinación de Charo Serrano, responsable de Bibliotecas Municipales de Roquetas de Mar. Entre los lugares visitados se encontraban Sintra, Caldas de Rainha, Lisboa, Alcobaça, Batalha y el Rompizo.

Destacar la visita al olivo centenario donde responsan las cenizas del Nobel José Saramago plantado en 2011 frente a la Fundación José Saramago en Lisboa, concretamente ante la Casa dos Bicos, simbolizando su unión con la tierra y sus raíces. Este árbol representa la paz y la sabiduría.

También se visitó la escultura de Fernando Pessoa y el café A Brasileira en el Chiado. La escultura de Fernando Pessoa se ha convertido en una parada casi obligada para quienes pasean por el centro de Lisboa. Los viajeros la describen como una de las estatuas más reconocibles del país, pero lo que realmente la hace especial es su ubicación en la terraza del histórico café A Brasileira, escenario clásico de tertulias y punto de encuentro de artistas.

Muchos se sientan a su lado para la foto de recuerdo y aprovechan para tomar algo en la cafetería, transformando una simple estatua en un pequeño ritual viajero.