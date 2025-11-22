Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto realizada tras la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Roquetas. R. I.

Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador

Roquetas de Mar ·

El 29 de noviembre se realizará este acto que se hará en la Avenida Alicún, Avenida del Parador y en la Avenida de Las Losas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

El próximo sábado 29 de noviembre, el Ejército de Tierra, a través de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, celebrará un solemne ... acto de Jura de Bandera para personal civil en El Parador de las Hortichuelas reafirmando una vez más los lazos de unión entre la sociedad almeriense y la Legión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  4. 4 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  5. 5

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  6. 6 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  7. 7 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  8. 8 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  9. 9

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  10. 10

    Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta «desquiciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador

Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador