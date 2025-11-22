Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador

El próximo sábado 29 de noviembre, el Ejército de Tierra, a través de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, celebrará un solemne ... acto de Jura de Bandera para personal civil en El Parador de las Hortichuelas reafirmando una vez más los lazos de unión entre la sociedad almeriense y la Legión.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó su satisfacción por acoger en el municipio una cita «en la que se pone en valor el orgullo de ser español, el respeto a nuestros símbolos nacionales y el compromiso con los valores que nos unen como sociedad». Asimismo, Amat agradeció la estrecha colaboración del Ayuntamiento con la Legión, destacando «la disposición permanente de esta unidad por acercarse a los ciudadanos y compartir actos que refuerzan el sentimiento de unidad y pertenen-cia tal y como se refleja en recientes acontecimientos deportivos como La Desértica cuya meta ha sido un año más Roquetas».

Por su parte, el capitán Santiago Ballesteros Ceballos, jefe accidental de la Sección de Protocolo y Asuntos Civiles de la Brigada de la Legión, destacó que «una vez más, la sociedad almeriense y la Legión estrechan lazos y fortalecen vínculos», subrayando el carácter integrador y simbólico de este tipo de ceremonias. Se trata de un acto en el que se pretende involucrar a toda la sociedad, en esta ocasión, los usuarios de Aspaym Almería participarán en esta ceremonia y tendrán la oportunidad de manifestar su compromiso con los valores de la bandera española. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas en la provincia.

Por último, desde la Legión se recuerda a todos aquellos que quieran participar en esta jornada y manifestar su voluntad de hacer el juramente a la bandera tendrán de plazo hasta el próximo 22 de noviembre y hacer la solicitud a través de la página web defensa.gob.es o bien presencialmente en las diferentes subdelegaciones de defensa.

La jornada comenzará a las 11.15 horas con el izado de bandera en la rotonda de la Avenida Alicún/Avenida del Parador, y continuará a las 12.00 horas con el acto de Jura de Bandera en la Avenida de las Losas.

La fuerza participante estará compuesta por personal del Grupo Logístico de la Legión, la Escuadra de Gastadores y la Unidad de Música de la Brigada de la Legión, que aportarán el marco solemne y representativo característico de estos actos.

Con este tipo de ceremonias, el Ejército de Tierra, como parte integral de la sociedad española y con una inquebrantable vocación de servicio, refuerza su compromiso con los ciudadanos.