UGT Servicios Públicos denuncia impagos que dejan sin ingresos a 265 familias

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado públicamente la grave situación de desamparo en la que se encuentran 265 familias de las trabajadoras ... y trabajadores de la empresa Adaro, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Roquetas de Mar, quienes a fecha de hoy continúan sin percibir sus salarios correspondientes a este mes. El sindicato tacha de intolerable que centenares de hogares tengan que pagar las consecuencias de una gestión administrativa ineficiente entre la dirección de la empresa y el Ayuntamiento.

Tras la reunión mantenida en el día de ayer entre representantes sindicales de UGT, la dirección de Adaro y el responsable municipal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el sindicato ha manifestado su profunda indignación ante la falta de soluciones urgentes. Mientras la administración local alega que la licitación está cumplida y la empresa debería disponer de fondos propios, y esta última se escuda en la falta de firmas burocráticas para desbloquear las partidas, el resultado es que 265 nóminas siguen congeladas.

«Es una falta de respeto absoluta. Juegan al despiste pasándose la pelota de unos a otros mientras 265 familias no tienen ingresos para pagar sus hipotecas, la comida o los recibos básicos del hogar. La burocracia no se come ni paga las deudas de los trabajadores», denuncian con firmeza desde UGT.

El sindicato recuerda que este colectivo pertenece a un sector fuertemente golpeado por la precariedad laboral, a pesar de realizar una labor esencial e indispensable para la población vulnerable del municipio.