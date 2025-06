La UFP cree que Roquetas está dejando pasar «oportunidades históricas» para aumentar la seguridad

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 9 de junio 2025, 16:41 Comenta Compartir

El 5 de junio se celebró un Pleno en el Ayuntamiento de Roquetas, en la que el alcalde del municipio, Gabriel Amat, comentó varios temas acerca de la seguridad de Roquetas de Mar. El alcalde explicó cómo fue la reunión en la que les enseñó el solar y un edificio que compró el Ayuntamiento, a representantes del Gobierno. Además, de comentarles que podía ceder la mitad de ese edificio, de unos 6.000 metros de obra, ya fuera para la Guardia Civil o para la Policía Nacional. «Le dimos un local y le dije, que he firmado un convenio con la Junta, que me va a pagar una renta y ellos me dijeron que no, que no me pagaban ninguna renta, y les dije, que sigo dándoselo (a ustedes)».

«Me dijeron que viene la Policía Nacional, pero les dije que no firmaré nada con ustedes hasta que no me digan que mínimo tienen que venir 300 agentes de la Policía Nacional, entre 300 y 350, y no firmaré nada porque no me fío de ustedes. Porque me han engañado tres veces. Esa es la realidad».

Por su parte, este lunes, el sindicato de la Unión Federal de Policía (UFP) mandó un comunicado en el que informaba que «el alcalde de Roquetas se planta en una negociación con Interior sobre la posible implantación de una comisaría de Policía Nacional en su ciudad, y dice que no firma nada, si no se le garantiza que le van a poner una comisaría de Policía Nacional con una plantilla con el doble de efectivos que la actual Comisaría de Policía Nacional de El Ejido». Roquetas de Mar y El Ejido, que son dos núcleos de población muy similares en cuanto a cifras de población, diversidad de nacionalidades y diversidad ocupacional de sus habitantes.

Asimismo, el sindicato policial hizo una comparativa con otros municipios con cifras de población similares a Roquetas como Lorca, que tiene un catálogo de puestos de trabajo de 169 funcionarios, por los 350 que pide, Gabriel Amat.

Como bien contó el alcalde de Roquetas de Mar en el Pleno, «en los últimos 30 años se produjeron dos negociaciones con el Gobierno de España sobre la necesidad de crear una comisaría de Policía Nacional, una con el PSOE y otra con el Partido Popular, y ambas acabaron en fracaso», según comentó el sindicato de la UFP. «Lo que tienen en común esas dos negociaciones, junto a la presente, es el interlocutor por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, es decir, Gabriel Amat».

En la actual negociación con el PSOE en el Gobierno, «partimos de la publicación en el BOE dentro de la organización periférica de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Roquetas de Mar, una clara declaración institucional de intenciones».

Por otro lado, desde la UFP comentaron que desde «esta organización sindical tenemos la sensación de que el señor Amat está dejando pasar oportunidades históricas para aumentar la seguridad de los ciudadanos de Roquetas de Mar con un modelo policial coordinado entre su Policía Local, La Guardia Civil y la Policía Nacional, algo que consideramos necesario y urgente para afianzar la seguridad ciudadana de Roquetas de Mar. Señor Amat, querer es poder, y da la sensación de que usted no quiere una comisaría de Policía Nacionals».