La UFP celebra la firma del acuerdo para la implantación de la Policía Nacional en Roquetas

La Unión Federal de Policía (UFP), a través de un comunicado al que tuvo acceso IDEAL, explica que «quiere expresar su satisfacción por la firma ... del protocolo entre la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que permitirá la implantación definitiva de la Policía Nacional en el municipio, con una previsión inicial de 210 agentes y la futura construcción de una comisaría propia».

Este acuerdo representa un hito histórico para Roquetas de Mar, pero también supone el reconocimiento a una lucha sindical que UFP inició hace 35 años, cuando muy pocos creían posible que esta ciudad pudiera contar con una Comisaría de Policía Nacional.

La UFP señala que ya «en marzo de 1991, representantes del Comité Nacional de la Unión Federal de Policía mantuvieron una reunión institucional con el entonces, alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, para trasladarle la necesidad de dotar al municipio de una comisaría de Policía Nacional. Aquella iniciativa tuvo una importante repercusión mediática y quedó reflejada en la prensa provincial bajo el titular: »El Ayuntamiento llevará a Pleno la ubicación de una comisaría de policía en la población«.

«Aquella noticia constituye hoy un documento histórico que demuestra que la primera organización sindical que impulsó públicamente esta reivindicación fue la Unión Federal de Policía, cuando Roquetas apenas comenzaba a experimentar el extraordinario crecimiento demográfico que la convertiría en uno de los municipios más importantes de Andalucía», indicaron desde el sindicato.

Asimismo, el sindicato policial argumentó que «durante todos estos años, UFP no ha abandonado nunca esta reivindicación. Ha defendido reiteradamente la necesidad de incrementar los recursos policiales, denunciando que una población que supera ampliamente los 115.000 habitantes —y que multiplica su población durante los meses de verano— necesitaba disponer de una presencia estable de la Policía Nacional para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos».

De hecho, el sindicato comentaba que «hace apenas unos días, UFP volvió a exigir públicamente que se eliminaran los obstáculos políticos y administrativos que seguían retrasando la implantación de la Policía Nacional, reclamando al Ayuntamiento que facilitara definitivamente el proyecto y advirtiendo de que los ciudadanos no podían continuar esperando una infraestructura imprescindible para su seguridad».

El pasado viernes, con la firma del protocolo de actuación entre la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la UFP explicó que «puede afirmarse que esa reivindicación histórica comienza definitivamente a hacerse realidad. El acuerdo contempla la adaptación de un edificio municipal, la apertura inicial de dependencias provisionales y la futura comisaría definitiva, con una plantilla prevista de 210 policías nacionales».

«Desde UFP queremos dejar claro que este logro no pertenece a ningún partido político ni a ninguna administración en exclusiva. Es el resultado de décadas de insistencia, trabajo sindical, reivindicación constante y compromiso con los policías y con los ciudadanos de Roquetas de Mar».

Además, la UFP añade que «la historia demuestra que las grandes mejoras en materia de seguridad no nacen de la improvisación, sino de la constancia. Y en esta historia existe una fecha que no debe olvidarse: 1991, cuando la Unión Federal de Policía dio el primer paso para que Roquetas de Mar tuviera la Policía Nacional que hoy comienza a ser una realidad».

Para concluir, la UFP afirma que «seguirá trabajando para que la implantación sea rápida, completa y dotada de todos los medios humanos y materiales necesarios, vigilando que los compromisos adquiridos se cumplan y que Roquetas de Mar disponga de la comisaría que sus ciudadanos llevan más de tres décadas esperando».