El concejal de la formación socialista roquetera, Rafael Torres. IDEAL

«El triunfalismo de Amat no puede ocultar la mala situación del turismo en Roquetas»

El edil socialista, Rafael Torres acusa al PP de Amat de «vivir fuera de la realidad» cuando hace unos análisis del turismo «triunfalistas» solo basados en las pernoctaciones

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 16 de febrero 2026, 21:24

El PSOE de Roquetas de Mar ha criticado el «excesivo triunfalismo» del equipo de Gobierno del PP por el ligero aumento de pernoctaciones en los ... hoteles el año pasado, cuando otros datos como los de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), deja a la provincia de Almería, y por tanto al municipio, en muy mala posición.

