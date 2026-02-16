«El triunfalismo de Amat no puede ocultar la mala situación del turismo en Roquetas»

El PSOE de Roquetas de Mar ha criticado el «excesivo triunfalismo» del equipo de Gobierno del PP por el ligero aumento de pernoctaciones en los ... hoteles el año pasado, cuando otros datos como los de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), deja a la provincia de Almería, y por tanto al municipio, en muy mala posición.

Concretamente, este organismo de la Junta de Andalucía apunta que la provincia de Almería es la única en la que bajaron los visitantes el año pasado; donde menos gastan los turistas después de Huelva; la provincia andaluza con peor nota en la valoración de sus visitantes y a la que menos visitantes llegan del conjunto de Andalucía solo detrás de Jaén.

«Teniendo en cuenta que Roquetas supone alrededor del 60% del turismo provincial, estos datos nos interpelan directamente, por lo que no podemos escondernos en una ligera subida de las pernoctaciones para intentar esconder el 'elefante' en la habitación», ha advertido Rafael Torres.

El asunto fue mencionado por el propio Torres en el último Pleno municipal celebrado hace unos días, cuando «invitamos a reflexionar tanto al Ayuntamiento como a la Diputación ante estos demoledores datos, pero lejos de hacerlo, la propaganda del PP se limita a sacar pecho por el pequeño crecimiento registrado en las pernoctaciones, sin intención de rectificar en nada», ha lamentado Rafael Torres.

«Las pernoctaciones registradas no solucionan la crisis del turismo de Roquetas, que sigue sin levantar cabeza, con una espantada de los turistas internacionales y un visitante de mala calidad, que llega atraído por paquetes de todo incluido vendidos a muy bajo precio en comparación con otros destinos».

«No estamos para celebrar cuando esos visitantes no gastan nada fuera del hotel, en algunos casos generan problemas y lo que más compran son navajas, como nos dicen los propios comerciantes», ha advertido.

Para el concejal socialista «lo que este municipio necesita como destino es más trabajo para poner en valor nuestras fortalezas, a menudo despreciadas por el PP como la riqueza histórica y medioambiental que tenemos, y menos postureo y propaganda política». «Aquí vamos tan sobrados, sin hacer ninguna autocrítica, que hasta hemos devuelto subvenciones turísticas, como la que se nos dio para un Centro de Interpretación de Punta Entinas que nunca se hizo», ha recordado.

Exceltur

En este sentido, el edil socialista también ha mencionado otro informe que el PP de Amat «ha despreciado» como es el ranking de competitividad de Exceltur, que hace unos meses situó a Roquetas de Mar como el destino menos competitivo de entre los 20 principales de sol y playa de toda España, en la cola en cuestiones como marketing y promoción, turismo inteligente, gestión de servicios, movilidad, ingreso medio por plaza de alojamiento o en oferta turística enfocada al bienestar.

Rafael Torres recuerda que «el sector viene advirtiendo desde hace años de la decadencia del turismo de Roquetas porque no hemos sabido reinventarnos a diferencia de otros destinos maduros, al contrario, cada año es una huída hacia adelante del señor Amat, que no escucha a los profesionales del sector, ni hace la mínima reflexión y autocrítica», ha concluido.