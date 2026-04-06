Ya hay tres finalistas para el concurso Jóvenes Valores Andrés Reyes
El ganador se dará a conocer el próximo 9 de abril y los asistentes podrán disfrutarlos en la próxima edición del Pulpop Festival
J. C.
Roquetas de Mar
Lunes, 6 de abril 2026, 15:53
Roquetas de Mar ya tiene tres finalistas del concurso 'Jóvenes Valores Pop Andrés Reyes – Pulpop 2026', que son Iónica, Mono Cuchillo y Belinte. Tres propuestas, ... tres estilos y un mismo objetivo: conquistar el escenario y demostrar todo su talento. El ganador se dará a conocer el próximo 9 de abril y los asistentes podrán disfrutarlos en la próxima edición del Pulpop Festival.
Asimismo, este concurso de ámbito nacional, pudieron participar en él artistas, grupos o solistas con residencia en España, que no tengan álbum publicado, a excepción de los autoeditados o aquellos que no hayan firmado contrato discográfico ni editorial.
Sí fue posible la inscripción de los artistas que hayan publicado singles o extended play, o que hubieran participado en discos recopilatorios, siempre y cuando no estén vinculados a una discográfica.
Además, los tres temas a concurso no debían estar sujetos a contrato editorial. Sólo se admitían trabajos que desarrollaban un estilo musical dentro de la línea del festival: indiepop, indierock, shoegaze, electropop.
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