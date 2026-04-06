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Imagen de uno de los momentos del año pasado. IDEAL

Ya hay tres finalistas para el concurso Jóvenes Valores Andrés Reyes

El ganador se dará a conocer el próximo 9 de abril y los asistentes podrán disfrutarlos en la próxima edición del Pulpop Festival

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 6 de abril 2026, 15:53

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Roquetas de Mar ya tiene tres finalistas del concurso 'Jóvenes Valores Pop Andrés Reyes – Pulpop 2026', que son Iónica, Mono Cuchillo y Belinte. Tres propuestas, ... tres estilos y un mismo objetivo: conquistar el escenario y demostrar todo su talento. El ganador se dará a conocer el próximo 9 de abril y los asistentes podrán disfrutarlos en la próxima edición del Pulpop Festival.

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