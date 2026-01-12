Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vehículo de Bomeros del Poniente.

Tres evacuados en el incendio de un garaje en Roquetas de Mar, que ha afectado a 40 viviendas

El fuego, que se ha producido durante la madrugada, ha afectado a tres vehículos

E. P.

Almería

Lunes, 12 de enero 2026, 10:48

Comenta

Tres personas han resultado afectadas en el incendio registrado en la madrugada de este lunes, 12 de enero, en un garaje comunitario de la localidad ... almeriense de Roquetas de Mar que ha causado daños en tres viviendas y ha afectado a unas 40 viviendas por humo, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

