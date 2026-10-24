Tres bomberos del Poniente destacan en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos

Tres profesionales del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense participaron en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos ( ... European Police & Fire Games), celebrados en Vigo del 9 al 18 de octubre de 2026, consiguiendo un balance de cinco medallas y una destacada clasificación en las disciplinas de atletismo, jiu-jitsu brasileño y pruebas específicas para bomberos.

Los representantes del Consorcio, Isabel Martínez, Nicolás Rodríguez y Daniel López, compitieron en diferentes modalidades deportivas de esta cita internacional, que reúne a profesionales de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias de más de 40 países.

Isabel Martínez: tres medallas de oro y una experiencia especial junto a su padre

La bombera Isabel Martínez consiguió tres primeros puestos en pruebas de gran exigencia física relacionadas con la subida de escaleras, la resistencia y las habilidades propias de los servicios de extinción de incendios.

Las modalidades en las que participó incluyeron pruebas con equipamiento completo de bombero y una carrera deportiva de ascenso a una torre de 16 plantas sin equipamiento de intervención.

Entre los ejercicios realizados figuraba un exigente circuito que reproducía situaciones relacionadas con el trabajo de los bomberos, como el arrastre de un maniquí de aproximadamente 90 kilogramos durante 30 metros, simulando el rescate de una víctima, y el transporte de dos garrafas de 20 kilogramos cada una por las escaleras de un edificio.

Estas pruebas requieren combinar fuerza, resistencia cardiovascular, velocidad y capacidad para mantener el esfuerzo, especialmente cuando se desarrollan utilizando los equipos de protección individual y respiratoria.

Más allá de los resultados deportivos, la competición tenía para Isabel una motivación especialmente personal: participar junto a su padre, Antonio Martínez, bombero del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Almería, antes de que se jubile en 2027.

«Mi principal motivación para preparar esta competición era competir en una competición exclusiva de bomberos junto a mi padre, Antonio Martínez, bombero de Almería, antes de que se jubile el año que viene. Para mí ha sido un referente desde que nací», explicó Isabel.

Padre e hija compartieron una de las pruebas por equipos mixtos, uniendo dos generaciones de bomberos de la provincia de Almería en una experiencia especialmente significativa para ambos.

Nicolás Rodríguez: dos medallas de plata en atletismo y jiu-jitsu brasileño

Por su parte, el bombero Nicolás Rodríguez consiguió dos medallas de plata en disciplinas muy diferentes, demostrando su preparación deportiva tanto en pruebas de velocidad como en deportes de combate.

En atletismo, obtuvo la segunda posición en la prueba de 100 metros lisos, mientras que en jiu-jitsu brasileño logró también la medalla de plata en su categoría.

Estos resultados suponen dos nuevos podios para la representación de Bomberos del Poniente en una competición internacional que abarca numerosas disciplinas deportivas.

Daniel López: sexto puesto en los 100 metros lisos pese a competir lesionado

El tercer representante del Consorcio, Daniel López, participó igualmente en la prueba de 100 metros lisos, en la que consiguió la sexta posición de su categoría con una marca de 13,40 segundos.

El bombero afrontó la competición condicionado por una lesión, circunstancia que no le impidió participar y completar la prueba. Su presencia en Vigo completa la participación de los tres profesionales del Consorcio, que han representado a Bomberos del Poniente en diferentes modalidades de esta cita deportiva europea.

Un encuentro internacional de profesionales de las emergencias

Los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos reunieron en Vigo a profesionales de cuerpos policiales, servicios de prevención y extinción de incendios y otros colectivos vinculados a la seguridad y las emergencias.

La competición reunió en Vigo a más de 3.000 profesionales de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias procedentes de más de 40 países, que participaron en cerca de 50 disciplinas deportivas, incluidas pruebas de atletismo, deportes de combate y especialidades específicas de bomberos.

Además de su vertiente deportiva, estos juegos internacionales fomentan el compañerismo, el intercambio de experiencias y los vínculos entre profesionales de los servicios de emergencias de diferentes países.

Reconocimiento del Consorcio de Bomberos del Poniente

El Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense felicita a Isabel Martínez, Nicolás Rodríguez y Daniel López por su participación y los resultados conseguidos en esta competición internacional.

Los logros deportivos de los tres profesionales reflejan su esfuerzo, preparación y constancia, al tiempo que ponen de manifiesto la importancia de mantener una adecuada condición física en una profesión que exige afrontar situaciones de elevada intensidad y esfuerzo.

Su presencia en los Juegos Europeos constituye un motivo de satisfacción para el conjunto de profesionales que integran Bomberos del Poniente Almeriense.