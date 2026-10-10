Torres critica la «falta de ambiente festivo» del centro y las imágenes de carrozas vacías en las Fiestas de la Virgen del Rosario

Pasadas las fiestas de la Virgen del Rosario con las que se pone fin al ciclo de festejos patronales en el municipio de Roquetas de ... Mar, el portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidato a la Alcaldía de Roquetas de Mar, Rafael Torres, denunció este viernes la absoluta «dejadez y falta de ilusión, interés e ideas» que se aprecia en la organización de las actividades festivas bajo el gobierno del Partido Popular de Gabriel Amat.

Para Torres, la mayor novedad de las celebraciones de este año es, trágicamente, «que todo sigue igual de mal», hasta el punto de asegurar que el declive de las fiestas patronales del municipio «es uno de los mayores ejemplos que confirman el agotamiento del proyecto del PP de Amat». El edil argumenta que «basta con coger el programa de este año y compararlo con uno de hace diez, veinte o treinta años y ver que las actividades son casi las mismas que cuando Roquetas tenía un tercio de la población actual, y lo que ha cambiado, muchas veces, ha sido para peor», criticó.

En este sentido, el portavoz del PSOE local puso ejemplos claros de la deriva de las fiestas locales, como la «muerte» de la feria del mediodía, la celebración de los pasacalles con carrozas vacías, la falta de ambiente festivo en el centro y la nula implicación de una población «cansada de ser ignorada, porque no se cuenta con los vecinos para nada, tanto en Roquetas como en el resto de los barrios donde la participación e implicación en la organización de las fiestas es prácticamente nula».

Torres afeó al equipo de Gobierno que ni siquiera las redes sociales del Ayuntamiento hayan contribuido a generar ambiente festivo, ya que apenas difundieron imágenes de las fiestas. «Lo único que han publicado han sido fotos de los actos religiosos y el maratón de caminar de los mayores, nada más, posiblemente porque hasta al mismo equipo de Gobierno le dé vergüenza mostrar imágenes de carrozas vacías o de cabezudos paseando completamente solos por las calles», apuntó.

Para el candidato socialista, este modelo festivo «obsoleto» responde a un proyecto político «agotado, anticuado y convertido en un negocio para las mismas empresas de siempre». Por ello Torres abogó por «un proyecto nuevo que recupere el alma que nos ha robado el alcalde a todos los roqueteros» y que se comprometió a liderar con un equipo dispuesto a trabajar «con ideas nuevas, con ilusión e implicando a todos los vecinos», concluyó el edil.