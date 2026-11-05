La Torre de Cerrillos inicia de forma inminente su recuperación pagada a medias entre Roquetas y El Ejido

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado la adjudicación formal del contrato para la ejecución de las obras de ... restauración de la histórica Torre de Cerrillos. La intervención ha sido asignada a la mercantil Rehabitec Almería S.L. por un importe total de 164.771,22 euros (IVA incluido), estableciéndose un plazo de ejecución de seis meses. Las obras, que cuentan con la cofinanciación al 50 % entre los ayuntamientos de Roquetas de Mar y El Ejido, arrancarán formalmente en diciembre de 2026 tras completar la tramitación administrativa.

La actuación permitirá la recuperación integral de esta edificación vigía erigida en torno a 1575 dentro del sistema de defensa costero impulsado bajo el reinado de Felipe II. El inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento desde 1993, se emplaza en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, un ecosistema protegido de elevado valor biológico e histórico en el Poniente almeriense.

El alcalde roquetero, Gabriel Amat, ha destacado el calado de la adjudicación para detener el deterioro progresivo de la infraestructura y asegurar la transmisión del patrimonio a las generaciones futuras. Amat ha puesto en valor el entendimiento entre corporaciones locales para la conservación de enclaves compartidos. Por su parte, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha remarcado la coordinación entre ambos consistorios para preservar este vestigio arquitectónico de la comarca, asegurando que el proyecto permitirá devolver la torre a su estado original y dotarla de estabilidad estructural.

El proyecto de ejecución, suscrito por la firma especializada Castillo Miras Arquitectos S.L.P., plantea una restauración mediante el empleo de morteros de cal tradicionales y técnicas de mampostería compatibles con los materiales primigenios. Los trabajos contemplan la consolidación de los paramentos, la restitución de volúmenes erosionados y el sellado de grietas respetando la autenticidad compositiva de la construcción.

Mejoras de la licitación e integración en el espacio protegido

La oferta presentada por la adjudicataria Rehabitec ha obtenido la máxima puntuación en el concurso público al ofertar mejoras sustanciales sobre los pliegos iniciales. Entre ellas destaca el compromiso de ampliar la garantía de la obra hasta los 24 meses, la realización de ensayos y analíticas petrológicas previas, y la confección de una memoria fotográfica y documental completa al cierre de la intervención.

El expediente de rehabilitación cuenta con todas las autorizaciones preceptivas, incluido el dictamen favorable emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La actuación se desarrollará bajo estrictos protocolos ambientales para garantizar la preservación de la flora y fauna autóctona del espacio natural de Punta Entinas-Sabinar durante el despliegue del equipamiento técnico.

Con este paso administrativo, ambas administraciones locales inician la fase operativa para rescatar una de las atalayas más representativas de la arquitectura militar del Poniente, reforzando la red de recursos patrimoniales de la provincia de Almería.