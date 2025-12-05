Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al encendido navideño asistieron tanto Gabriel Amat como los concejales del equipo de Gobierno. IDEAL

Un tiovivo y casi mil palmeras iluminan la llegada de la Navidad en Roquetas

El municipio da la bienvenida a la Navidad con un espectacular encendido en la Plaza de la Constitución

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:47

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar inauguró anoche la Navidad con el tradicional encendido en la Plaza de la Constitución. Cientos de vecinos se acercaron ... para vivir el inicio oficial de las fiestas en un ambiente marcado por la música y la iluminación navideña que ya viste el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 Registrado un terremoto de 4,8 sentido en varias provincias de Andalucía
  4. 4 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  5. 5 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  6. 6 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  7. 7 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  8. 8 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  9. 9 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  10. 10

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un tiovivo y casi mil palmeras iluminan la llegada de la Navidad en Roquetas

Un tiovivo y casi mil palmeras iluminan la llegada de la Navidad en Roquetas