Un tiovivo y casi mil palmeras iluminan la llegada de la Navidad en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar inauguró anoche la Navidad con el tradicional encendido en la Plaza de la Constitución. Cientos de vecinos se acercaron ... para vivir el inicio oficial de las fiestas en un ambiente marcado por la música y la iluminación navideña que ya viste el municipio.

El acto comenzó a las ocho de la tarde, momento en el que el alcalde, Gabriel Amat, acompañado por concejales del equipo de Gobierno, activó el sistema de alumbrado navideño. «Queremos que Roquetas de Mar se viva con ilusión y alegría, y que cada familia encuentre espacios para compartir y disfrutar estas fechas», señaló el alcalde.

Este año se han instalado cerca de 400 arcos luminosos y 950 palmeras iluminadas, alcanzando un total de tres millones de puntos LED de bajo consumo en todo el municipio. La Plaza de la Constitución incorpora como novedades un gran árbol de Navidad transitable de 20 metros, un tiovivo interactivo de 5x5 metros y un carruaje iluminado con dos caballos, elementos que se han convertido en los principales atractivos para las familias.

También se han añadido nuevos motivos tridimensionales y once árboles navideños distribuidos en distintos espacios, mientras que los 19 pórticos del entorno del Ayuntamiento continúan ofreciendo cada día juegos de luz y sonido. El faro ornamental de 25 metros, ya tradicional en el alumbrado roquetero, vuelve a formar parte del conjunto luminoso con su espectáculo de luz y sonido característico.

Programación

El alcalde subrayó que este despliegue forma parte del importante esfuerzo que el Ayuntamiento ha realizado para que esta Navidad llegue repleta de actividades para todos los públicos. Bajo el lema 'Roquetas de Mar, Estrella que guía la Navidad', la ciudad ofrece más de un centenar de propuestas que incluyen talleres infantiles, es-pectáculos culturales, competiciones deportivas, jornadas gastronómicas, actividades para mayores y acciones de dinamización comercial.

Entre estas iniciativas destaca Little Park, situado en el Parque de Los Bajos, que vuel-ve a convertirse en un espacio infantil de referencia con cuentacuentos, talleres creativos, musicales, espectáculos de magia y encuentros con personajes navideños. La agenda cultural suma conciertos de la Escuela Municipal de Música, teatro familiar, coros, danza y exposiciones en el Castillo de Santa Ana y el Faro de Roquetas.

Las asociaciones de mayores y mujeres participarán en talleres y celebraciones tradicionales y el comercio local se verá impulsado con propuestas como el «Rasca y Gana» y el concurso de escaparates. El deporte también tiene un papel destacado gracias a competi-ciones como la Almería Desert Cup o la velada de boxeo en el Pabellón Infanta Cristina. La programación finalizará el 5 de enero con las Cabalgatas de Reyes en Aguadulce, Roquetas de Mar y El Parador.

Durante el encendido, Gabriel Amat trasladó un mensaje de cercanía recordando que cada elemento de la iluminación y cada actividad programada han sido diseñados para que los vecinos disfruten de una Navidad inolvidable, reforzando la convivencia y el ambiente festivo que caracteriza al municipio.