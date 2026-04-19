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Un momento del concierto en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. R. I.

El Teatro Auditorio de Roquetas se rinde al hechizo de la animación con el triunfo de la Film Symphony Orchestra

Más de un millar de espectadores vibraron con 'Toon Story', un viaje de 150 minutos por las bandas sonoras más icónicas del cine infantil y juvenil bajo la batuta del carismático Constantino Martínez-Orts

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 19 de abril 2026, 17:12

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La magia del cine, esa que no necesita de pantallas para cobrar vida, inundó este sábado cada rincón del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. ... La Film Symphony Orchestra (FSO), formación ya convertida en un fenómeno de masas en el panorama musical español, volvió a demostrar por qué es la referencia absoluta en la interpretación de música para la imagen. En esta ocasión, el conjunto presentó su espectáculo 'Toon Story', una propuesta que durante dos horas y media transportó a más de 1.000 asistentes a través de los universos sonoros de las grandes obras maestras de la animación, logrando un lleno absoluto y una ovación que resonó mucho después de que se apagara el último foco.

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El Teatro Auditorio de Roquetas se rinde al hechizo de la animación con el triunfo de la Film Symphony Orchestra