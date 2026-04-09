Talleres sobre la Posidonia: escolares aprenden educación ambiental en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas, a través del área de Medio Ambiente, continúa desarrollando, un año más, el programa de actividades educativas sobre la Posidonia Oceánica.

Se trata de una iniciativa que se viene llevando a cabo de forma periódica en los centros escolares del municipio con el objetivo de concienciar al alumnado sobre la importancia del medio marino. En esta ocasión, la actividad se desarrolló en el CEIP La Molina, dirigida al alumnado de 6º de Primaria, quienes pudieron conocer de primera mano qué es la Posidonia, su papel fundamental en el ecosistema del mar Mediterráneo y su presencia en el municipio a través del Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia, uno de los escasos arrecifes de esta especie que se conservan en la costa mediterránea y único en el litoral andaluz.

A través de sesiones didácticas y participativas, el alumnado aprendió la importancia de preservar este ecosistema marino y adoptar hábitos responsables que contribuyan a su conservación.

Este programa educativo, que cada año se desarrolla en distintos centros del municipio y se adapta a diferentes niveles formativos —desde Infantil hasta Secundaria—, tiene como objetivo fomentar el respeto por el medio ambiente desde edades tempranas. Con este tipo de actuaciones, el Ayuntamiento de Roquetas reafirma su compromiso con la educación ambiental y la protección de su patrimonio natural, acercando a los más jóvenes el conocimiento y el valor de su entorno.