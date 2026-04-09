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El alumnado aprende la importancia de preservar este ecosistema marino y adoptar hábitos responsables. IDEAL

Talleres sobre la Posidonia: escolares aprenden educación ambiental en Roquetas

Este plan educativo se desarrolla cada año en distintos centros del municipio y se adapta a varios niveles formativos

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 9 de abril 2026, 11:50

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El Ayuntamiento de Roquetas, a través del área de Medio Ambiente, continúa desarrollando, un año más, el programa de actividades educativas sobre la Posidonia Oceánica.

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