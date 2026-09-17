Talleres sensoriales y actuación de Sensi Falán por el Día del Alzheimer

El Centro de Día para Mayores Vivaldi de Roquetas de Mar organiza un extenso programa de actividades para este viernes, 18 de septiembre, con motivo ... del Día Mundial del Alzheimer (el próximo 21 de septiembre). Este espacio, ubicado en la Avenida Reino de España, número 184, Pasaje Polonia 14, contará con una jornada de puertas abiertas a partir de las 11.00 horas de la mañana.

La programación del centro dará comienzo precisamente a las 11.00 horas con la recepción de familiares y autoridades. Quince minutos más tarde, se iniciará la jornada con la presentación de las distintas actividades llevadas a cabo por el equipo y por las personas usuarias. Primeramente, se encuentra Fisioterapia, a cargo de la fisioterapeuta, Vanesa Iruela Manzano; el taller de musicoterapia, con las psicólogas Blanca Montesinos Navarro y Tania Belén Gómez Escobar; el taller de psicomotricidad fina, con la integradora social, Gema Pinilla Pérez, y el taller sensorial, a cargo de la trabajadora social, Elena López González.

A partir de las 11.45 horas, se realizará la charla del doctor Sergio. R. Martínez Peláez, que comentará la visión del papel del médico de familia en la enfermedad del Alzheimer a través de los mitos y leyendas. Además, de exponer 'Cuidando al cuidador': sanar tus manos para seguir acompañando.

A partir de las 12.30 horas, el centro acogerá una actuación musical de la cantante almeriense Sensi Falán, y minutos después dará comienzo la degustación de aperitivos de bienvenida y venta de objetos solidarios como jabones caseros, bolígrafos y otros elementos, además del sorteo de las papeletas solidarias.

Está previsto que para este evento asistan Desirée Sánchez, directora del centro y psicóloga; Gabriel Amat, alcalde de Roquetas; María Dolores Moreno, edil de Servicios Sociales e Inclusión y María Ángeles Alcoba, edil de Mujer, Participación ciudadana y Mayores. Para este año, Ceafa (Confederación Española de Alzheimer y otras demencias) puso de eslogan 'el «no ya no es una respuesta. Porque el Alzheimer no espera' para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer.

Asimismo, el centro, que está situado a unos pocos metros del Teatro Auditorio de Roquetas, cuenta con un equipo multidisciplinar formado por psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, trabajadora social, integradora social enfermera y técnicos auxiliares de enfermería que atienden desde sus áreas las necesidades más básicas y que tienen como objetivo darle continuidad a este proyecto que nació en 2007.