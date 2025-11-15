Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presentación del evento se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas. IDEAL

Talleres de nutrición, escape room científico y teatro por el CienciaPark en Roquetas

Se trata de una iniciativa diseñada para acercar la ciencia, la tecnología y el descubrimiento a familiares y escolares

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:18

Comenta

Bajo el lema 'La magia de la ciencia en familia', el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Área de Gobierno Interior y Educación, ... pone en marcha la VI edición de Ciencia Park, un evento consolidado dentro del calendario municipal y que este año vuelve coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Infancia.

Te puede interesar

