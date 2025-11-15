Talleres de nutrición, escape room científico y teatro por el CienciaPark en Roquetas

Bajo el lema 'La magia de la ciencia en familia', el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Área de Gobierno Interior y Educación, ... pone en marcha la VI edición de Ciencia Park, un evento consolidado dentro del calendario municipal y que este año vuelve coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Infancia.

La cita tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre con una programación ampliada, nuevas actividades y propuestas diseñadas para acercar la ciencia, la tecnología y el descubrimiento a familias, escolares y público de todas las edades.

El concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, destacó que «Ciencia Park se ha convertido en uno de los eventos familiares más esperados del año, con actividades que combinan ocio, aprendizaje y divulgación científica de una forma divertida. Nuestra prioridad es ofrecer a los vecinos una programación dinámica y accesible que despierte curiosidad y fomente la creatividad, especial-mente entre los más pequeños».

El concejal, José Juan Rodríguez, subrayó que «Ciencia Park vuelve a crecer este año, sumando más talleres, nuevos contenidos y la participación de divulgado-res que conectan con el público joven. Animamos a todas las familias a disfrutar de un evento único en la provincia».

Como en ediciones anteriores, las actividades se desarrollarán en diferentes espacios del municipio, como el Parque Andrés Segovia de Aguadulce, la Plaza de Toros, y las dependencias municipales de Los Bajos, que este año amplían su oferta con talleres, espectáculos y una charla divulgativa con invitados muy conocidos entre el público joven.

La magia de la ciencia

La programación comenzará el viernes 21 por la tarde con los primeros talleres de ciencia, que incluyen actividades como un minilaboratorio, un escape room científico y diferentes demostraciones en el nuevo espacio del Parque Andrés Segovia, donde las familias podrán iniciarse en experimentos y dinámicas participativas. De forma paralela, el planetario se instalará en la Plaza de Toros, que se mantendrá en funcionamiento durante todo el fin de semana.

Durante la jornada del sábado, Ciencia Park continuará ofreciendo propuestas destinadas al descubrimiento y la curiosidad. Los asistentes pueden participar en un talleres de ciencia física recreativa, nutrición, vida sana y ciencia en la cocina o representaciones teatrales bajo el título 'Coeducaciencia: Mujeres en la Ciencia'. Dentro de esta programación ampliada, destaca como novedad la charla con reconocidos youtubers especializados en divulgación educativa, que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre, de 19.00 horas a 20.30 horas, en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar.

Participarán: elprofeconclase, con 'Cada nota cuenta'. Laurimathteacher, con 'De la clase al algoritmo: comunicar ciencia en tiem-pos de TikTok' y vivimathteacher, con 'Demasiado joven para ser tutor… o no'. Se trata de una actividad especialmente orientada al público juvenil y a las familias, donde se abordarán las nuevas formas de comunicar ciencia y educación a través de plataformas digitales, el impacto de estos contenidos en los más jóvenes y el papel de los divulgadores en el entorno educativo actual.

Domingo

El domingo la programación contempla nuevas sesiones de los talleres de escape room, actividades de ciencia y teatro en el Parque de Los Bajos y en la Plaza de Toros, consolidando un fin de semana repleto de propuestas que combinan ocio y aprendizaje, pensadas para que familias y visitantes vivan la ciencia de forma cercana.

Las actividades de Ciencia Park son gratuitas, aunque algunos talleres cuentan con aforo limitado, por lo que se recomienda realizar la inscripción previa a través de los canales oficiales del Ayuntamiento a través del mail cienciapark@roquetasdemar.es indicando el nombre de los participantes, edad, día y taller.