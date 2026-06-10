Talleres infantiles, repostería y desfile de carrozas por las Fiestas de Cortijos de Marín

Cortijos de Marín se prepara para vivir este fin de semana sus tradicionales fiestas en honor a San Antonio y la Virgen de la Inmaculada ... con un amplio programa de actividades lúdicas, culturales y religiosas organizadas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en colaboración con la Comisión de Fiestas y distintas asociaciones del barrio.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, anima a los vecinos y visitantes a participar en estas celebraciones «que representan una magnífica ocasión para compartir, disfrutar y mantener vivas las tradiciones de este núcleo de población gracias a una programación diseñada con especial dedicación y cariño».

Programación amplia y variada

Las fiestas arrancarán el viernes 12 de junio con el tradicional gran chupinazo anunciador. Durante toda la jornada se desarrollarán actividades dirigidas a todas las edades como el Maratón de Caminar Mayores, la demostración y degustación de platos típicos y repostería, talleres infantiles, búsqueda del tesoro y un espectáculo de magia a cargo de David González.

Por la tarde se rendirá homenaje a la persona de mayor edad de Cortijos de Marín y, tras la exhibición del grupo de baile Embrujo Andaluz, tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado y la coronación de las Damas, Reinas, Reyes y Príncipe de las Fiestas. La jornada concluirá con una gran verbena amenizada por el grupo Sabor a Menta y la apertura de la caseta joven 'Caramelo'.

El sábado 13 de junio comenzará con el tradicional despertar de cohetes y el torneo de dominó 'Fiestas Cortijos de Marín 2026'. Los más pequeños podrán disfrutar de toboganes hinchables acuáticos, una divertida gincana y la fiesta de la espuma, además de varios talleres infantiles. Por la tarde, se celebrará la Santa Misa y la tradicional ofrenda floral en honor a San Antonio y la Virgen de la Inmaculada, seguida del pasacalles infantil de carrozas temáticas y grupos de baile. La noche estará amenizada por la actuación del grupo Alma Andaluz y las actividades de la caseta joven.

El domingo 14 de junio las actividades arrancarán con el despertar de cohetes y el tradicional Día de la Bicicleta de los Cortijos de Marín, organizado junto al AMPA del CEIP Llanos de Marín. Tras el sorteo de regalos y la Feria del Mediodía, continuarán los talleres infantiles y juegos tradicionales. A las ocho de la tarde se celebrará la Misa Rociera en honor a San Antonio, seguida de la solemne procesión por las calles del barrio. La programación festiva concluirá con una verbena popular amenizada por el grupo Sabor a Menta y el tradicional chupinazo fin de fiestas.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar invita a vecinos y visitantes a participar en unas jornadas que combinan tradición, convivencia y diversión y que cada año reúnen a cientos de personas en torno a unas celebraciones profundamente arraigadas en Cortijos de Marín.