Talleres infantiles, repostería y desfile de carrozas por las Fiestas de Cortijos de Marín
La pedanía roquetera celebra los festejos del viernes 12 al domingo 14 de junio
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Cortijos de Marín se prepara para vivir este fin de semana sus tradicionales fiestas en honor a San Antonio y la Virgen de la Inmaculada ... con un amplio programa de actividades lúdicas, culturales y religiosas organizadas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en colaboración con la Comisión de Fiestas y distintas asociaciones del barrio.
El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, anima a los vecinos y visitantes a participar en estas celebraciones «que representan una magnífica ocasión para compartir, disfrutar y mantener vivas las tradiciones de este núcleo de población gracias a una programación diseñada con especial dedicación y cariño».
Programación amplia y variada
Las fiestas arrancarán el viernes 12 de junio con el tradicional gran chupinazo anunciador. Durante toda la jornada se desarrollarán actividades dirigidas a todas las edades como el Maratón de Caminar Mayores, la demostración y degustación de platos típicos y repostería, talleres infantiles, búsqueda del tesoro y un espectáculo de magia a cargo de David González.
Por la tarde se rendirá homenaje a la persona de mayor edad de Cortijos de Marín y, tras la exhibición del grupo de baile Embrujo Andaluz, tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado y la coronación de las Damas, Reinas, Reyes y Príncipe de las Fiestas. La jornada concluirá con una gran verbena amenizada por el grupo Sabor a Menta y la apertura de la caseta joven 'Caramelo'.
El sábado 13 de junio comenzará con el tradicional despertar de cohetes y el torneo de dominó 'Fiestas Cortijos de Marín 2026'. Los más pequeños podrán disfrutar de toboganes hinchables acuáticos, una divertida gincana y la fiesta de la espuma, además de varios talleres infantiles. Por la tarde, se celebrará la Santa Misa y la tradicional ofrenda floral en honor a San Antonio y la Virgen de la Inmaculada, seguida del pasacalles infantil de carrozas temáticas y grupos de baile. La noche estará amenizada por la actuación del grupo Alma Andaluz y las actividades de la caseta joven.
El domingo 14 de junio las actividades arrancarán con el despertar de cohetes y el tradicional Día de la Bicicleta de los Cortijos de Marín, organizado junto al AMPA del CEIP Llanos de Marín. Tras el sorteo de regalos y la Feria del Mediodía, continuarán los talleres infantiles y juegos tradicionales. A las ocho de la tarde se celebrará la Misa Rociera en honor a San Antonio, seguida de la solemne procesión por las calles del barrio. La programación festiva concluirá con una verbena popular amenizada por el grupo Sabor a Menta y el tradicional chupinazo fin de fiestas.
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar invita a vecinos y visitantes a participar en unas jornadas que combinan tradición, convivencia y diversión y que cada año reúnen a cientos de personas en torno a unas celebraciones profundamente arraigadas en Cortijos de Marín.