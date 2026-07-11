Talleres de Guardianes y snorkel para cerrar la VII Semana de la Posidonia de Roquetas

Este fin de semana, el municipio de Roquetas de Mar finalizará la VII Semana de la Posidonia, la gran cita anual de un proyecto que ... combina investigación científica, educación ambiental y divulgación para poner en valor uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo.

Este sábado daba comienzo con el 'Taller Guardianes' (infantil) (de 10.00 horas a 12.00 horas), la actividad relacionada con el barco de fondo de cristal (de 12.30 horas a 14.00 horas) y la 'Travesía SUP (con experiencia) (desde las 18.00 horas hasta las 20.00 horas). Para este domingo, jornada de clausura de este evento, dará comienzo la última sesión de 'Taller Guardianes', (de 10.00 horas a 12.00 horas), snorkel (de 10.00 horas a 11.30 horas), barco de fondo de cristal (de 12.30 horas a 14.00 horas) y clausura y entrega de premios (de 19.30 horas a 20.30 horas).

A su vez, las redes sociales del Consistorio roquetero recordaron el por qué se hacen estas actividades: «cada metro cuadrado de pradera suelta hasta 20 litros de oxígeno al día y captura CO₂ como 15 bosques tropicales juntos. Cuidar la posidonia es cuidar el mar».

Actividades

Entre las principales novedades de esta séptima edición destaca la incorporación del barco con fondo de cristal Costa Delfín, que permitirá observar las praderas marinas y la biodiversidad asociada sin necesidad de sumergirse. Además, se estrena el Pasaporte Posidonia, una iniciativa que premiará la participación continuada de los asistentes en las distintas actividades, así como la exposición Guardianes de la Posidonia, que se irá construyendo en directo con las creaciones realizadas por los más pequeños durante los talleres y que culminará con una jornada final de reconocimientos.

La programación incluye salidas en barco, snorkel interpretativo, travesías en kayak y paddle surf, talleres científicos y creativos, yoga frente al mar, cuentacuentos y actividades divulgativas dirigidas a todas las edades. Asimismo, el proyecto estrena una nueva página web, www.posidonia.info, que se convierte en la plataforma de referencia durante todo el año y desde la que podrán consultarse las actividades, realizar las reservas y acceder a los resultados de los estudios sobre la calidad de las aguas de baño.

Asimismo, en la presentación del evento días atrás, el edil de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, señaló que «la Semana de la Posidonia es mucho más que una programación de verano. Es una herramienta de educación ambiental y sensibilización que permite acercar a vecinos y visitantes a uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo. Queremos que las nuevas generaciones comprendan la importancia de conservar nuestro patrimonio natural y se conviertan en sus mejores embajadores».

Por su parte, el gerente de AWA Watersports, Raúl Ruiz, junto con la responsable del proyecto, Miriam Luque, subrayó que «este año damos un paso más para que quienes participen puedan vivir el mar de una manera mucho más cercana y consciente».