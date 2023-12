«En los talleres se crean amistades que llegan a ser incluso familia»

Javier Cortés Roquetas de Mar Sábado, 23 de diciembre 2023, 22:33 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Rosario Barco Oyonarte (Almería, 1970) es licenciada en Filología Inglesa e imparte clases de Lengua Castellana y Literatura. Desde hace algo más de año es la Coordinadora del Proyecto de Formación para Inmigrantes en Cáritas. Sus labores suelen estar en el Poniente almeriense, sobre todo entre Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido.

–¿Cómo le surgió el poder trabajar para Cáritas Diocesana?

–Siempre he estado muy relacionada con la iglesia. De hecho, he sido catequista muchos años y desde que viví en Almería hasta que me trasladé a Aguadulce, he estado en la parroquia de la Virgen del Carmen. Además, he pertenecido a la Hermandad del Silencio en Almería toda mi vida.

–¿Cómo empezó la experiencia?

–Hace un tiempo un amigo que lleva Cáritas Parroquial de San Agustín, me comentó que en Caritas había una vacante para una profesora que impartiese un curso de cocina. Presenté el Currículum y empecé a formar parte de esta familia. Por aquel entonces, di el curso de cocina en el centro de formación que tenemos Caritas en el barrio de Regiones, de Almería.

Después de finalizar el curso vieron como trabajaba y me dijeron de quedarme con el proyecto de formación. Y aquí sigo encantada, porque me encanta trabajar en Caritas. Jamás me habría pasado por la cabeza y estoy en el trabajo de mis sueños.

–Dentro de Cáritas, ¿de que proyectos se encarga?

–Dentro de mi proyecto me encargo de varios apartados. Suelo estar por varios municipios, pero por últimamente más por la zona de Poniente. Concretamente, me encargo de dar clases de español en Cortijos de Marín y las 200 Viviendas, también en la Virgen del Rosario y la Puebla de Vícar. El proyecto está enfocado al aprendizaje del español por parte de inmigrantes. Estos cursos de formación en esta zona son recientes y son de principios de 2022.

–¿De dónde surgió el curso? ¿Se encuentra muy demandado?

–Surgió a raíz de las clases de español, donde se veía que muchos chicos asistían a las clases, pero que necesitaban otros tipos de cursos más precisos, que le dieran una oportunidad para poder buscar trabajo. En uno de esos cursos, se les enseña pintura, albañilería, electricista. Conforme vamos terminando los cursos, los voluntarios que tenemos en las caritas parroquiales de toda esta zona del poniente nos dicen o mismamente nos llaman para pedirnos esa formación.

La demanda es alta, por ejemplo, en las 200 Viviendas, que contamos con varios frailes allí, han asistido cerca de unas 400 personas. De hecho, en septiembre hubo mucha demanda y aún a principios de diciembre también, sobre todo en zonas de Cortijo de Marín y Nuestra Señora del Rosario. También fomentamos que con la experiencia que van obteniendo que busquen el trabajo por su cuenta, que monten una empresa.

–A estos cursos, ¿suelen asistir más hombres que mujeres? ¿Más jóvenes que mayores?

–El año pasado cuando empezamos los grupos eran más pequeños porque todavía no se había oído la noticia de que Caritas impartía estos cursos y venían poca gente. Para el curso de mantenimiento básico venían sobre todo chicos, y el de empoderamiento y ayuda en el domicilio venían más chicas, pero a partir de enero se corrió la voz y tenemos que decirle a la gente que no podemos acoger más porque los grupos han sido muy numerosos por el interés que tienen todos de poder formarse. También les ayudamos a hacer el currículum y a acceder a un puesto más digno. En cuanto a las edades, la mayoría suelen ser jóvenes de entre 25 a 40 años.

–¿De qué lugares suelen asistir a los cursos?

–Dentro del Poniente almeriense suelen venir sobre todo de Marruecos y del sur de África como Mauritania, Senegal y Costa de Marfil. También vienen muchos de Sudamérica como de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Para los cursos de mantenimiento básico asisten más marroquíes, tanto hombres como mujeres.

En Roquetas de Mar vienen más de Sudamérica y el sur de África. En Vícar, El Ejido y Balerma destacan más los marroquíes. Realmente va por zonas. Ellos tienden a buscar a la familia, a los amigos y se unen todos en un municipio, para así estar más próximos entre sí.

–¿Qué experiencia se está llevando de estos cursos formativos?

–Los avances que van haciendo cómo se unen entre ellos, que es lo que más podemos destacar de estos cursos. Además, se crea una amistad entre cada uno que llegan a ser incluso familia. En algunos casos, llegan solos, se encuentran mal porque se sienten solos aquí en España y salen de ahí con familia. Se unen entre ellos, se ayudan.

Tras terminar un curso a mediados de diciembre en Roquetas de Mar, un chico y una chica, que ellos no se conocían, se fijaron otras personas, que vieron que están solos y que tienen muchas necesidades, y aún siendo ellos familia y personas con necesidades también, están recogiendo entre todos ropa, alimentos, para poder ayudarlos a ambos y gente y que no estén solos y que se sientan queridos y con familia.

Es emocionante verlos, cómo se llegan a unir esos lazos y con tanto cariño. Ellos intentan sacar espacio, tiempo, prendas de todo tipo para darles todo lo que ellos han podido conseguir y dárselo a las personas que ven que tienen más necesidades.

–¿Qué proyectos hay para Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera, entre otras zonas?

–La idea es la de seguir manteniendo estos cursos. El objetivo también es de hacer talleres, pero que no sean muy largos para así dar la posibilidad a la gente de poder hacer más.

Hay un taller que estamos dando mucho que nos lo facilita una agrupación de enfermeras, que se llama Solidaridad Enfermera. Ellas nos están ayudando, impartiendo un taller de primeros auxilios, que es una maravilla. Colaborar con ellas es maravilloso porque lo dan todo y nuestros chicos van aprendiendo muchísimo.

También nos gustaría hacer talleres de costura para hombres y mujeres, de cocina, restauración y algunos de agricultura y jardinería, que son demandados para estas zonas.