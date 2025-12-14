Taller de decoración navideña, teatro infantil y exhibición para esta semana en Roquetas
Las actividades se realizan por la mañana y por la tarde
J. Cortés
Roquetas de Mar
Domingo, 14 de diciembre 2025, 17:33
Roquetas de Mar se encuentra inmerso en la programación de Navidad para que tanto niños y niñas como padres y madres puedan disfrutar de estas ... fechas tan especiales en familia en el municipio.
El Consistorio programó varias actividades para esta semana que se encuentran enfocadas en talleres, teatro y también en exhibiciones musicales. Este lunes 15 de diciembre, se realizará a las 18.00 horas una exhibición de la academia Embrujo Andaluz en Little Park.
El martes le seguirá a las 11.00 horas el taller de decoración navideña en el Centro Municipal de Información a la Mujer. El jueves 18 de diciembre, Roquetas volverá con dos actividades. La primera será la continuación del taller decoración navideña a las 11.00 horas en el mismo lugar, y luego ya por la tarde, se realizará a las 17.00 horas el momento musical 'Navidad entre versos y notas'.
Asimismo, el viernes llegará cargado de actividades con el Teatro Infantil: 'Aladín', Cía. En la Luna Teatro (a las 18.00 horas en el Teatro Auditorio, la Gala XXV Aniversario Escuela Municipal de Música (a las 19.00 horas) y el III Certamen de Villancicos 'Siembra la paz en tu tierra' en la Iglesia de la Asunción de El Parador.
