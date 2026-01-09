'Symphonic Rhapsody of Queen' llega este sábado al Auditorio de Roquetas

El espectáculo internacional 'Symphonic Rhapsody Of Queen' llega este sábado, 10 de enero al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Una fusión de orquesta, banda ... de rock y poderosas voces internacionales llevará al público por un viaje musical inolvidable; una noche para revivir los himnos del legendario grupo, con una puesta en escena de alto voltaje musical, técnico y emocional.

La combinación de cantantes internacionales, una banda de rock potente y una formación sinfónica recreará los grandes éxitos de la banda británica en un formato único: música que une energía y emoción, todo en directo.

Este espectáculo internacional ha cautivado ya a más de un millón de espectadores en toda España, consolidándose como una de las propuestas más exitosas del año. La esencia de Queen, épica, dramatismo, e himnos generacionales, revisitada con arreglos orquestales, guitarras eléctricas, batería, bajo y voces potentes, resonará en las paredes del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

Serán más de dos horas de música en directo, durante las cuales. La producción promete un montaje técnico espectacular, con luces, sonido y visuales que buscan envolver al público en una atmósfera intensa. A lo largo de la noche sonaran temas como 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You', 'The Show Must Go On', 'Another One Bites The Dust', 'Radio Ga Ga', 'I Want It All', 'Love of My Life' y 'Somebody to Love'.

En definitiva, Symphonic Rhapsody Of Queen ofrecerá una experiencia musical distinta: la fuerza del rock unido a la majestuosidad de una orquesta. Una oportunidad para revivir los himnos de Queen en un formato renovado.