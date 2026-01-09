Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Symphonic Rhapsody of Queen' llega este sábado al Auditorio de Roquetas

El Teatro Auditorio levanta el telón para acoger este gran espectáculo musical con orquesta, banda de rock y poderosas voces

IDEAL

Almería

Viernes, 9 de enero 2026, 13:51

Comenta

El espectáculo internacional 'Symphonic Rhapsody Of Queen' llega este sábado, 10 de enero al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Una fusión de orquesta, banda ... de rock y poderosas voces internacionales llevará al público por un viaje musical inolvidable; una noche para revivir los himnos del legendario grupo, con una puesta en escena de alto voltaje musical, técnico y emocional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

