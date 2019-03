IU suspende la gestión presupuestaria del PP, que cobra más de lo previsto pero ejecuta apenas un 50% cada ejercicio Concejales de IU Roquetas. La formación denuncia que en esta legislatura solo en 2016 se superó la ejecución del 20 por ciento de la inversión prevista en los presupuestos, lo que considera un «escándalo» J. VALDIVIA Jueves, 28 marzo 2019, 15:28

Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha hecho este jueves balance de la ejecución presupuestaria que se ha llevado a cabo durante la legislatura 2015-2019 por parte del equipo de Gobierno del PP en Roquetas, obteniendo como resultado final un «clarísimo suspenso».

«Como se pudo comprobar en el pasado pleno, que algo esté incluído en los presupuestos no quiere decir que se vaya a realizar, ya que la ejecución se encuentra rozando el 50%. Esto quiere decir que solo la mitad de las cosas que anuncian después son una realidad» asegura el concejal y portavoz de IU Roquetas, Ricardo Fernández.

Para la formación de izquierdas, el PP de Amat tiene un «rotundo suspenso» durante la legislatura en lo que a ejecución presupuestaria se refiere, «primero consiguiendo sacar los presupuestos adelante con el apoyo de Ciudadanos y después con la ayuda de la concejal tránsfuga».

De esta manera, durante toda la legislatura han estado vendiendo a la sociedad roquetera unas inversiones o puesta en marcha de iniciativas, que en realidad nunca se han llegado a realizar. «A lo mejor ha tenido algo que ver que durante la mayoría de la legislatura, el que se supone era alcalde de Roquetas haya estado más pendiente de sus tareas en Diputación que de velar por los intereses de los ciudadanos que lo votaron», detalla el portavoz de IU.

Gráfica de IU sobre ingresos y gastos por ejercicio.

Así, en la legislatura que va de 2015 a 2019, solamente el año 2016 se superó el 20% de inversiones reales, y cabe recordar que ese se superó por la finalización de obras atrasadas de años anteriores, como la del Parque de Los Bajos. Por contra, los ingresos por impuestos directos superaron las expectativas en cada ejercicio, cobrando más a los ciudadanos de lo que se preveía. Algo que la formación considera un «escándalo», ya que los ciudadanos de roquetas pagan cada vez más impuestos por recibir menos inversiones.

Según Fernández, «esto repercute directamente en la vida diaria de los vecinos ya que merma la posibilidad de que Roquetas cuente con espacios, servicios e infraestructuras para el disfrute de todos. Estamos hablando de que contamos con un número insuficiente de parques y un mantenimiento de estos prácticamente inexistente, pero también de instalaciones culturales, sociales o deportivas de acceso libre y gratuito».

Frente a los grandes anuncios de logros por estar incluído en los presupuestos, IU Roquetas avisa que casi la mitad de todo eso no se llega ni a ejecutar, puesto que no se le asigna ninguna partida presupuestaria para llevarlo a cabo. «Es muy bonito poder anunciar la puesta en marcha de algún proyecto y acaparar titulares de prensa, pero eso no va a ayudar a que mejore la vida de los roqueteros en su día a día, como sí lo haría afrontar de una vez por todas obras necesarias y que transformen Roquetas», apunta Fernández.