Sunwaves Festival continúa una edición más para los amantes de la música electrónica en Roquetas Este festival, que reunirá a los Djs más destacados del panorama internacional, se cele-brará en la zona de Las Salinas del 4 al 8 de septiembre

Roquetas de Mar volverá por segundo año consecutivo a convertirse en capital de la música electrónica con la celebración del 4 al 8 de septiembre de Sunwaves Fest, un evento que reunirá a los djs más destacados del panorama internacional en la zona de Las Salinas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por el concejal de Medio Ambiente y Salud, Juan Carlos Muyor, ha visitado este mediodía las instalaciones en las que se va a celebrar la segunda edición de este evento internacional.

Durante el encuentro con los organizadores, el alcalde trasladó la colaboración del Ayuntamiento para garantizar el correcto desarrollo del festival y contribuir a su éxito, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas que generan un impacto positivo en el comercio local y en la proyección turístico del municipio.

Por su parte, los orga-nizadores del Festival han agradecido el apoyo del consistorio y han recordado que las personas empadronadas en Roquetas de Mar podrán disfrutar de un 50% de descuento en taquilla presentando su DNI.

Roquetas, capital de la música electrónica

Del 4 al 8 de septiembre, Roquetas de Mar volverá a ser sede del prestigioso Sunwaves Festival, una cita internacional que refuerza el perfil cultural y turístico del municipio.

Reconocido a nivel mundial, el festival reunirá a miles de asistentes de los cuales entre el 80 % y el 90 % procederán del extranjero, generando un importante impacto económico y mediático

Entre los artistas destacados figuran Alexis Cabrera, Dubfire, Rhadoo, Dyed Soundo-rom, Ilario Alicante, Cezar y Morgan entre otros.