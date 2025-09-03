Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Roquetas visita las instalaciones del festival. IDEAL

Sunwaves Festival continúa una edición más para los amantes de la música electrónica en Roquetas

Este festival, que reunirá a los Djs más destacados del panorama internacional, se cele-brará en la zona de Las Salinas del 4 al 8 de septiembre

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:33

Roquetas de Mar volverá por segundo año consecutivo a convertirse en capital de la música electrónica con la celebración del 4 al 8 de septiembre de Sunwaves Fest, un evento que reunirá a los djs más destacados del panorama internacional en la zona de Las Salinas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por el concejal de Medio Ambiente y Salud, Juan Carlos Muyor, ha visitado este mediodía las instalaciones en las que se va a celebrar la segunda edición de este evento internacional.

Durante el encuentro con los organizadores, el alcalde trasladó la colaboración del Ayuntamiento para garantizar el correcto desarrollo del festival y contribuir a su éxito, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas que generan un impacto positivo en el comercio local y en la proyección turístico del municipio.

Por su parte, los orga-nizadores del Festival han agradecido el apoyo del consistorio y han recordado que las personas empadronadas en Roquetas de Mar podrán disfrutar de un 50% de descuento en taquilla presentando su DNI.

Roquetas, capital de la música electrónica

Del 4 al 8 de septiembre, Roquetas de Mar volverá a ser sede del prestigioso Sunwaves Festival, una cita internacional que refuerza el perfil cultural y turístico del municipio.

Reconocido a nivel mundial, el festival reunirá a miles de asistentes de los cuales entre el 80 % y el 90 % procederán del extranjero, generando un importante impacto económico y mediático

Entre los artistas destacados figuran Alexis Cabrera, Dubfire, Rhadoo, Dyed Soundo-rom, Ilario Alicante, Cezar y Morgan entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  4. 4

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  5. 5

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  6. 6 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  7. 7

    Volver a respirar
  8. 8 El aviso de la Aemet por el cambio del tiempo a partir de este martes
  9. 9

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  10. 10

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sunwaves Festival continúa una edición más para los amantes de la música electrónica en Roquetas

Sunwaves Festival continúa una edición más para los amantes de la música electrónica en Roquetas