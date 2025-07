Solicitan un pleno extraordinario ante la «nefasta» gestión del PP en materia de seguridad

J. C. Roquetad de Mar Lunes, 28 de julio 2025, 20:18 Comenta Compartir

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ve con enorme preocupación el aumento, sin precedentes, de la criminalidad en la ciudad, precisamente en la época estival donde la población se multiplica. Por ello, la formación solicita un pleno extraordinario para tratar este problema y aportar soluciones, ante la «nefasta» gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en materia de seguridad.

Explica el concejal de Vox en el consistorio roquetero, José Manuel Puente, que sin duda es el peor panorama en el «momento más complicado», ya que, además, se ha recrudecido el conflicto del consistorio con la Policía Local tras el empeoramiento de condiciones que llevó a cabo el equipo de gobierno del Partido Popular de «manera unilateral».

Puente afirma que, desde hace años, Roquetas de Mar sufre la «dejadez» tanto del gobierno local del PP como del ejecutivo de Sánchez que se niegan a invertir en instalaciones dignas, equipamientos y a aumentar las plantillas, en un municipio cuya población «ha crecido de forma casi exponencial y con la tasa de criminalidad más alta de la provincia».

Además, ha recordado que Roquetas de Mar, con más de 100.000 habitantes, no dispone de Policía Nacional y la Guardia Civil no tiene calabozos. Ahora tampoco pueden usar los de la Policía Local y «el alcalde Amat no explica los motivos, es todo un despropósito», señala Puente.

Para completar este panorama, explica Puente que el alcalde, Gabriel Amat, lleva más de un año sin convocar la Junta Local de Seguridad, otra muestra más de que equipo de gobierno del Partido Popular «mira para otro lado» en lo que a materia de seguridad ciudadana se refiere, concluye