Solicitan actualizar el portal de transparencia del Consistorio El portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, critica que no estén actualizados muchos datos relevantes acerca del Ayuntamiento de Roquetas de Mar

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 9 de septiembre 2024, 18:44

La formación provincial Almería Avanza presentó una moción solicitando un mayor nivel de tranparencia en la página web del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, una denuncia que no es nueva por parte de este partido político y que sigue «sin darse solución por parte del equipo de Gobierno».

La formación explicó que «las leyes son claras. Están ahí para ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho al acceso a la información a los ciudadanos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento, algo que, por desgracia no existe en Roquetas», lamentó Pepe Montoya, portavoz de la formación.

Asimismo, Almería Avanza, añadió que «si bien es cierto que el portal de transparencia del Ayuntamiento está creado, su actualización brilla por su ausencia. Sin ir más lejos, un organismo independiente como Dyntra (una plataforma colaborativa que trabaja para medir la información pública de los Gobiernos, Administraciones públicas, cargos electos, etc), tras una revisión actualizada este año 2024, le da la puntuación de un 32,76% de trasparencia, cuando una administración transparente debería tener al menos un 90% en todos los indicadores, contando nuestro Ayuntamiento con tan solo 53 de los 162 indicadores que miden cada una de las áreas que componen la transparencia de las administraciones públicas».

Además, Pepe Montoya, portavoz de la formación analizó la situación actual del portal web del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. «Si ahora mismo entramos en el portal de transparencia del Ayuntamiento es imposible conocer, por ejemplo, la relación de bienes inmuebles actualizados, no actualizada desde 2021, tampoco podemos saber los gastos de los viajes del Alcalde y de los demás cargos electos del Ayuntamiento, no se facilita la declaración de la renta del alcalde, concejales y el personal eventual del consistorio, en materia de contratación, no se publica periódicamente los contratos menores formalizados ni la lista y la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento. Todos estos son apenas unos pocos ejemplos que dejan en entredicho la transparencia de la que se enorgullece el señor Amat y todo su equipo de Gobierno».