El Solanillo despide sus Fiestas en honor a la Virgen María

La pedanía roquetera de El Solanillo vivió este domingo, 2 de agosto, su día gran por las Fiestas Patronales en honor a la Virgen María ... Madre, contando con actividades infantiles, el concurso de dibujo, talleres de pintacaras y globoflexia, una gran paella vecinal y los actos religiosos en honor a la patrona, que incluyeron la solemne misa y la tradicional procesión de la Virgen María Madre por las calles de la barriada. Como broche final a los festejos tuvo lugar una verbena y el gran bingo popular.

Unas fiestas que arrancaron el pasado jueves 30 de julio con el tradicional disparo de cohetes anunciador y una intensa jornada de actividades que incluyó torneos deportivos, juegos tradicionales como la carrera de sacos, carrera del huevo, carreras de cintas y carrillo de mano, además del pregón, la elección de las Reinas de las Fiestas y la primera gran verbena popular.

El viernes 31 de julio tuvo un marcado carácter familiar con el maratón de caminar para mayores, castillos hinchables, una gran gincana de juegos acuáticos, cañón de espuma, actividades infantiles, música en directo y una nueva verbena nocturna. A su vez, el sábado, 1 de agosto, continuó la programación con campeonatos de dominó, chinchón y petanca, nuevas actividades acuáticas, juegos populares, el tradicional desfile de carrozas y la ofrenda floral a la Virgen María Madre, uno de los momentos más emotivos de las fiestas. Por su parte, la jornada concluyó con la verbena popular y el gran bingo.

Además de las actividades festivas, el programa mantuvo algunas de las citas más representativas de estas fiestas, como la Feria del Mediodía, los campeonatos populares, los juegos tradicionales, la elección de las Reinas Infantil y Juvenil, así como numerosas propuestas pensadas para que pequeños y mayores disfruten durante cuatro días de convivencia en la barriada.

Días de convivencia

Asimismo, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, invitó a vecinos y visitantes a participar en estas celebraciones, organizadas por la Comisión de Fiestas en colaboración con la Delegación de Deportes, Cultura y Tiempo Libre del Ayuntamiento, destacando que «estas fiestas son una magnífica oportunidad para compartir unos días de convivencia, mantener vivas nuestras tradiciones y seguir fortaleciendo el espíritu participativo que caracteriza a El Solanillo».

A su vez, el municipio de Roquetas de Mar preparará próximamente las Fiestas del barrio de la Cañailla de Roquetas de Mar, que se celebran en honor a San Cayetano los días 6 y 7 de agosto y suponen un punto de encuentro y disfrute tanto de los vecinos de la barriada que conmemora dicha festividad, como de los residentes de todo el municipio y de sus visitantes.